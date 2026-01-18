寶特瓶敲臀掉工作！德州儀器作業員涉性騷「被請辭」 不服告公司求償敗訴慘變「法院認證」

德州儀器陳姓作業員被公司認定性騷成立後自請離職，向法院提出民事訴訟仍敗訴。示意圖

知名半導體製造公司「德州儀器」陳姓作業員2023年因涉嫌性騷擾女同事，被公司依違反勞動契約與工作規則後「被請辭」，陳男離職後不服公司決議，認為資方違法解聘，而提出民事告訴，請求確認僱傭關係存在，要求公司在回復其原職前，需按月給付4萬5800元薪資並提繳提繳2748元至勞退專戶，但法官根據相關證據，認為資方解僱無違法，判陳男敗訴，可上訴。

陳男主張，德州儀器所提出的性騷擾申訴調查委員會會議紀錄中，舉報人A女並不認為自己對她有實質性騷擾的惡意，且在紀錄中所載的時間當中，女方也為明確告知不喜歡這些觸碰，會遭到舉報是因為公司領班及主管認為他用包特瓶敲打A女臀部行為不當，但A女僅認為他沒有拿捏力道，導致瘀青受傷，事後也向女方致歉，女方完全是配合公司說明經過，並非個人感受遭到性騷擾。

此外，陳男也辯稱，部分肢體接觸如觸及肩胛是為了指導徒弟的教學方式，完全沒有性騷擾的意思，除了A女外，對於其他男徒弟也是用相同方式指導，至於被指控教學行為外觸碰A女肩膀、腰部、小腿肚等部位，只是同事之間開玩笑，完全「不具有」以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，無法構成《性別平等工作法》中對於性騷擾的定義。

陳男也指控，公司人資專員在2023年會同原告主管等人將紀律處分通知書時告知，「你最好自願離職，否則我們會在離職證明書上註記你是因為性騷擾事件而遭公司解僱，日後你也很難在其他公司找得到工作」，為擔心影響日後求職，才會在遭到公司脅迫下簽署自願離職，並非個人意願，因此提出民事訴訟，要求撤銷其自請離職，並在復職錢按月給付薪資及提撥退休金。

德州儀器答辯指出，在當年6月中下旬及接獲與陳男同屬夜班契約作業員的A女申訴，指控男方從她2022年11月到職後接受教學起，及持續以寶特瓶用力擊打臀部、在工作中抓小腿肚5次以上、多次以手推A女肩膀及腰部、多次將手肘靠在A女肩膀說話等方式性騷擾。

陳男遭指控對同事多次不當指體接觸，公司調查後認定性騷成立。示意圖

在接獲申訴隔日，公司及成立性騷擾申訴調查委員會，指派調查官訪談陳男、A女及與2人同一工作區域的證人C女、D男，發現A女察覺陳男的肢體有所不當後，所有原因或顧忌不便直言，但仍有向對方反映或抽身委婉抗拒等，並非無不適之感受。

證人C女、D男也證稱，曾親眼見聞陳男多次對於A女有推肩膀、抓小腿肚、以手肘靠在A女肩膀說話及擊打臀部等擅自觸碰A女身體之行為，且主管及其他同仁曾提醒陳男應避免該等不當行為，甚至有同事提醒他小心因此被告性騷擾，沒想到卻被陳男以「去告啊！」反嗆。

依相關調查證據，性騷擾申訴調查委員會決議陳男性騷擾成立，公司於7月10日確認性騷擾行為後，即於隔日交付紀律處分通知書予陳男，告知將依《勞基法》相關規定，終止與其勞動契約，而陳男當天即簽署員工自願離職預告申請單及員工離職移交清單表明自請離職。

法官認為，陳男確有多次藉機不當碰觸A女之肩膀、拍打臀部、抓小腿之行為，並使A女感受到不喜歡，以閃躲示意，實已造成具冒犯性之工作環境，而構成職場上之性騷擾行為，因此資方以嚴重違反公司勞動契約及工作規則終止兩造間勞動契約，自無違法不當。

因此，陳男經公司合法終止勞動契約後，主張兩造間僱傭關係仍存在、公司應繼續按月給付薪資及提繳勞工退休金等要求無理由，駁回陳男之訴。全案仍可上訴。



