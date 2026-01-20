寶特瓶蓋子可以回收嗎？丟錯恐被罰6000元

出門在外口渴，隨手去超商買瓶礦泉水或飲料是很多人的日常。（示意圖／翻攝自pexels）





出門在外口渴，隨手去超商買瓶礦泉水或飲料是很多人的日常，但喝完之後，手上的寶特瓶該怎麼處理呢？正確回收方式曝光，若違反廢棄物清理法第12條，可處新台幣1200元到6000元罰鍰。

拴回瓶蓋才是保護環境的關鍵

臉書粉專「RE-THINK 重新思考」過去曾透露，每年回收回來的寶特瓶中，有些沒有瓶蓋。這些消失的瓶蓋因為體積太小，如果沒有跟著瓶身一起走入回收管道，很容易就成為萬年垃圾。環保專家建議，最正確的回收流程應該是先轉開瓶蓋，將殘留液體傾倒乾淨並做簡易沖洗，接著用力壓縮瓶身減少體積，最後最重要的一步，就是要把瓶蓋重新「拴回去」。

很多人會擔心瓶蓋跟瓶身材質不同，其實這就是科學的神奇之處。回收業者在處理時，會先將寶特瓶粉碎，接著利用「水分離法」來分類。因為瓶蓋通常是密度較小的PP材質，會浮在水面上；而瓶身是密度較大的PET材質，會沉入水底。透過這種方式，機器能自動把不同塑膠分得清清楚楚，所以民眾完全不用擔心分類問題，反而蓋好瓶蓋才能確保瓶蓋不會在運送途中流失。

壓扁瓶身能大幅提升運載量

除了要把瓶蓋鎖回去，回收前記得先「壓扁」也是提升效率的妙招。雲林縣林內鄉公所強調，把寶特瓶壓縮後再回收，不僅可以增加家中存放回收物的空間，也能讓回收車的載運量大幅提升，減少垃圾車往返的次數。此外，雖然包裝紙跟瓶身材質也不同，但為了方便回收人員辨識瓶子種類，其實不用刻意移除包裝紙。當然，保護地球最好的方式，還是隨身攜帶環保杯，盡量減少購買一次性使用的寶特瓶。

寶特瓶正確回收4步驟

雲林縣林內鄉公所也曾指出，瓶蓋因為未正確回收，可能長久遺留在世界某個角落變成百年垃圾，甚至進到海鳥、海洋生物的肚子。另外，為提升寶特瓶的回收效率，回收前要記得先壓扁回收，這樣不僅可增加回收空間，也可提升回收車載運量。

1.傾倒殘留物

2.簡單沖洗

3.壓縮體積

4.拴回瓶蓋後回收

