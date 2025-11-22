「寶特瓶裝尿」放超商貨架！客人差點喝下肚 日噁男辯：心情不好
日本千葉縣千葉市中央區一間便利商店近日發生一起離譜的惡作劇事件。一名男子將裝有自己尿液、並貼上茶飲標籤的寶特瓶放入飲料陳列架，造成店家營運受阻。千葉中央警署於昨天（21日）以業務妨害嫌疑，逮捕住在千葉縣船橋市、自稱公司職員的26歲男子塩澤洸太。
共同通信社報導，千葉警方調查發現，事件發生在今年5月24日上午約11時50分。塩澤攜帶一瓶貼有茶類標籤、實際上裝滿尿液的寶特瓶，悄悄放入便利商店的飲料架。
同月26日上午，一名顧客購買了該瓶飲料，開封後立刻聞到異味，未飲用便向店家反映，由業者報警處理。事後，店家不得不對整排商品進行檢查，造成營業中斷與管理負擔。經過調查，警方鎖定塩澤涉有重嫌，於日前將其逮捕。
塩澤供稱，自己當時因工作不順導致心情煩躁，抱持「惡作劇」心態才犯下此行為，沒有真正想妨害營業的意圖。不過，警方表示，其行為已造成實質營業干擾，仍依法偵辦。
