寶特瓶變僧袍、垃圾變地磚 泰國從紅寺的循環經濟實踐

滿月的夜晚，曼谷迎來一年一度的水燈節（Loy Krathong）。人們將象徵祈福與感恩的水燈放入河流，整座城市閃爍著流動的光。然而，在璀璨的節慶背後，也隱藏著另一場挑戰——大量花卉、竹葉、麵包、紙片與塑膠垃圾，最終隨水流入昭披耶河。

在這節慶期間，海洋委員會於曼谷舉辦「2025 印太海洋台泰韌性夥伴研習營」，這是台灣首次在海外主辦的海廢治理主題工作坊。

而在理論與政策之外，我們也走入實際現場——一座將佛法、環境與社區緊密結合的寺廟：從紅寺（Wat Chak Daeng）。

佛法與回收：半戶外的修行場

車子從喧鬧的街道轉進寧靜小徑，枝葉扶疏鳥鳴清亮，陽光從林葉間隙灑下，僧人們穿著橙褐色袈裟，在路旁掃落葉。若不說，這裡更像是公園。

這座寺廟跟我們想像的很不一樣。我們走進挑高通風的半戶外回收作業棚，看見工作人員開著堆高車忙進忙出，志工揀選分類各式的廢棄物，分類場卻沒有異味，壓縮機傳出低沉的轟轟聲，持續將塑膠瓶壓縮成一個個立方體，乾淨的瓶磚整齊堆疊，展現出回收場難得的井然有序。十多年前，從紅寺的住持造訪台灣學習佛法，見到慈濟環保志業的啟發。回國後，他開始思考，若慈悲護生是佛法的核心，那減少廢棄、延續萬物的生命，何嘗不是一種修行？

從紅寺因此轉型為一座封閉循環（Closed-Loop）的環保寺廟，鼓勵信眾捐贈廢棄物來積功德。每個月來自全國捐贈的塑膠瓶高達10~15噸，由志工分類、清洗後壓成瓶磚，再送到合作工廠製成環保紗，由寺廟內的志工縫製成僧衣與毛毯。

經過堆滿布料和縫紉機的工坊，僧人介紹，製作一套完整的僧袍需要60個1.5公升的寶特瓶。目前僧袍採用50%寶特瓶紗與50%棉混紡，兼顧透氣與舒適。對僧人而言，這延續了佛陀鼓勵僧侶使用廢布縫袈裟的傳統，也減少塑膠進入河川與海洋，同時為周邊社區與弱勢族群創造穩定收入。

從紅寺如何讓廢棄物重生？

從紅寺不只回收寶特瓶，各式的廢棄物在這裡幾乎都有出路。廚房的剩餘食材與廚餘，以工業堆肥機製成堆肥與液態發酵肥，供寺內花圃與社區農園使用；生質燃氣（biogas）則用於寺廟烹飪或作為能源使用。回收系統難以處理的薄膜塑膠、多層塑膠或複合材質（例如洋芋片包裝），寺方則以熱裂解的方式轉化為燃油，或製成垃圾衍生燃料（RDF）。

此外，從紅寺充分展現將廢棄物轉化為實用建材的可能性。受到慈濟在園區內使用大量透水磚啟發，從紅寺則因地制宜，將原本難以處理的發泡塑膠，與混凝土混合製成地磚，實現獨特的在地化創新，甚至成為帶領志工DIY的手作項目。

導覽人員以充滿禪意的口吻說：「做這個（磚）的時候，如果心裡有雜念就會做不好」。涼亭等設施的雨淋板與屋頂板材，是用壓縮後的利樂包紙盒製成；而天花板則是使用塑膠瓶和農業廢棄物製作，充分展現升級再造（Upcycling）的建築應用。

從佛寺到河流的清理行動

此行最令人印象深刻的，除了寺廟的各種回收再利用，住持法師也積極參與河流的清理工作。

從紅寺緊鄰河流，住持仍記得，80年代時孩童在河裡嬉戲、民眾甚至能生飲河水的景像。但當住持接手時，充滿惡臭的河川已奄奄一息，布滿髒污不堪的塑膠廢棄物。寺方引入與海洋潔淨基金會（The Ocean Cleanup）相仿的太陽能動力垃圾收集平台「河馬（Hippo）」，在昭披耶河的上游攔截與打撈漂浮的塑膠廢棄物。這天，已有許多志工投入河川清理的行列，我們與講師群一起登上小船，沿著運河撈取殘留的水燈與漂浮垃圾。

從紅寺積極推動環境教育與社區參與，與企業和民間組織（如 Central Tham、Starboard、Trash Hero Bangkok）合作，舉辦清理行動、再生工坊與永續產品開發。有了投入河川清理的努力，水質慢慢改善，過去消失已久的水獺重新露面，這也讓從紅寺將水獺作為設計的主視覺，繪製在絲巾、漁夫帽、T恤等再生商品上。這些文創商品不但製造許多就業機會，收入更能直接回饋社區。

從紅寺已不再只是一座寺廟，更像是一個廢棄物管理學習中心。它為社區和外部團體提供培訓，傳授正確的廢棄物分類、各種回收可能性與永續解決方案。這座寺廟以「讓每件廢棄物重生」為理念，將環境行動視為一種日常修行，成功展現了宗教信仰、社會創新與永續發展結合的力量，成為泰國推動減塑與社區永續的重要典範。

每一件廢棄物都化為修行的起點

從紅寺的故事，始於滿月之夜，水燈湧入河川的廢棄物挑戰。然而，這座寺廟的成就遠遠超越單純的廢棄物回收，而是提供一種將佛教的慈悲護生精神與現代循環經濟深度融合的社會文化模式，擴展為社區的綠色創新樞紐。

從寶特瓶轉化為莊嚴的僧袍，到混凝土與垃圾混合製成人行地磚，從紅寺不僅是泰國塑膠污染的具體解決方案，更是成功運用「做功德」的文化號召力，把環保變成人人可參與的日常實踐與經濟效益的最佳場域。

在海委會舉辦的印太海洋韌性夥伴研習營的背景下，從紅寺的在地經驗更顯其國際價值。它證明了系統性的環境治理不能僅依賴高科技攔截器，或由上而下的政策，更需要像佛寺這樣的社會機構，透過創新與信仰的力量，動員社區、創造在地就業，最終達成「讓每件廢棄物重生」的禪意理念。當慈悲化為行動，當信仰走入日常，每一件廢棄物都能成為修行的起點。