「寶璽天讚」奪中台灣億元級豪宅冠軍 重塑台中七期豪宅天際線

寶璽建設近日正式公開台中七期新案「寶璽天讚」，寶璽建設創辦人梁德煌（右1）設計總監齊藤哲也（左3）共同出席發布會。（業者提供）

台中七期豪宅市場再現亮眼紀錄，根據實價登錄最新資訊，寶璽機構七期重劃區超高層住宅「寶璽天讚」已揭露14筆成交，每坪均價站穩9字頭，其中11戶總價突破億元，榮登中台灣億元級預售豪宅成交冠軍，彰顯市場對品牌與國際設計的高度信任。

寶璽建設表示「寶璽天讚」不只是住宅，更是亞洲高端住宅進化的里程碑。（業者提供）

繼「寶璽天讚」連年締造台中豪宅紀錄，在建築設計獎項與市場行情創價上屢獲佳績，其國際級的超豪宅規劃與尺度備受各界讚賞。寶璽機構無懼房市寒冬，推出全新力作「寶璽天讚」，堅持百坪以上規劃與豪宅尺度，再度受到市場認同，最高單價達98.01萬元。

廣告 廣告

「寶璽天讚」位於新市政中心核心軸線，為區域少數面南且擁有超大棟距的超高層住宅，規劃112戶，每戶100至130坪，公設比36.5%。基地面積達1,212坪，兼顧景觀、隱私與生活便利，呈現百坪以上大尺度豪宅的精緻生活規劃。

「寶璽天讚」規劃室內泳池，延續整體設計，展現沉穩優雅設計。（業者提供）

設計方面，本案由日本NIKKEN SEKKEI親自操刀，秉持「技術×美學×永續」理念，強調耐震結構、光影節奏與通風採光平衡。設計總監齊藤哲也表示，建築不僅是住宅，更將成為城市天際線的重要元素，兼具宜居性與視覺美感，重新定義七期豪宅的國際標準。

寶璽機構創辦人梁德煌指出，品牌自創立以來堅持「建築是生活容器」的理念，從結構安全、空間比例到動線規劃皆採最嚴格標準。梁德煌強調，「真正的豪宅不追逐短期浮誇，而是經得起時間考驗的經典」，每個建案皆以居住者長期舒適生活為核心設計。

「寶璽天讚」坐落於新市政中心核心軸線，為區域少數面南且擁有超大棟距的超高層住宅。（業者提供）

本案發表會上，梁德煌與齊藤哲也共同分享設計理念，從建築外觀、平面規劃到材質細節，皆以使用者生活節奏與城市脈絡量身打造。寶璽天讚不設樣品屋與接待中心，全靠品牌實力與規劃吸引高端買家，展現低調而紮實的豪宅策略。

過往寶璽作品亦表現亮眼，「寶璽天睿」成屋今年再刷新紀錄，14樓209.11坪戶以總價1.71億元成交，去年揭露的17樓戶每坪單價達98.3萬元，連續兩年蟬聯中台灣成屋最高成交單價，穩固七期豪宅龍頭地位。

「從『寶璽天睿』到『寶璽天讚』，兩案猶如日月輝映，推動七期豪宅市場朝更國際化的方向進化」，梁德煌表示，每一棟建築都是城市資產，期望「寶璽天讚」成為跨世代共享的生活記憶與地標。

更多鏡週刊報導

AI超旺帶動尾牙價量齊揚 王品18日開第一場千人宴吃「這家的菜」

大豐電今年前3季營收創新高 旗下大大寬頻年底送件拚興櫃

華碩打造AI City示範城市 胡書賓：盼明年逐步出海