寶璽日建合作推36層豪宅《天讚》 蟬聯億元成交王

蟬連中台灣億元級預售豪宅成交王的寶璽機構，與日本第一、全球前三大建築設計集團日建設計合作的36層超高層住宅新案《寶璽天讚》，18日在台中正式發表，強強聯手為台中七期再添新地標。

18日的發表會上，日建設計NIKKEN SEKKEI設計總監齊藤哲與寶璽機構創辦人梁德煌共同出席，說明寶璽天讚的建築規劃與設計理念。齊藤哲也以「城市記憶的延伸」形容這次合作，強調《寶璽天讚》將以國際級美學與工程規格，重新定義台中七期的天際線。

建築界最會寫小說的中部豪宅教父梁德煌特別以小說形容寶璽的建案，就和他小說每篇的人物、情節都不同，寶璽的建築絕不抄襲或重複，每棟都獨一無二。梁德煌表示，寶璽40年來始終堅持以建築對話城市，並以嚴謹工法與可長可久的價值作為核心哲學。寶璽機構自創立以來，以「建築是生活容器」為核心理念，從結構安全、空間比例到環境美學皆採最嚴格標準。憑藉一貫的低調堅實風格，寶璽在台中豪宅市場長年維持穩固地位，包括「寶璽公園爵邸」、「寶璽高第」、「寶璽睿觀」到「寶璽天睿」，在不同階段都是區域市場的指標建案。

梁德煌強調，「讓時間替我們說話，才能見證品牌的含金量與真實價值。」梁德煌說，「寶璽對於建築設計的想法是，我們不但重視建築外觀，更重視地理條件和平面的動線規劃，我們完全以要長居久住的自住心態去看待每一棟建築和空間的規劃細節，希望寶璽的客戶住戶住進來之後，在生活、健康、家庭和事業各方面都能擁有一個富足優裕的感受。

新案《寶璽天讚》位於七期市政中心核心軸線，規劃100至130坪產品，兼顧隱私與景觀。自公開以來，已累積多筆億元級成交，登上中台灣今年預售豪宅成交冠軍。齊藤哲也指出，本案從立面線條、結構整合到光影節奏均重新調校，以符合台中氣候條件並兼具美學與宜居性，除住宅機能外，也被設定為「城市風景線」的一部分，將成為亞洲超高層豪宅的新標竿。