寶石珊瑚媽祖遭竊！賊從天而降 三樓「跳進大殿」避開保全系統
宜蘭南方澳進安宮遭竊，價值超過新台幣一億元的寶石珊瑚媽祖法像被盜。這起竊案顯示竊賊手法高明，從三樓氣窗潛入，直接跳進大殿，成功避開廟方前後門設置的紅外線感應器。法像由巨型寶石珊瑚雕刻而成，身體為黃金外殼內塞滿珊瑚，全身鑲滿珠寶，高50公分、寬約30公分，連同底座重達600公斤，總價值逾億元，廟方損失慘重。
這起竊案發生在歷史悠久、作為當地信仰中心的南方澳進安宮。南方澳進安宮總幹事賴桂美表示，廟方的警報系統是紅外線熱感應式，安裝在前後門位置，當偵測到物體移動時會觸發警報，但大殿區域並沒有安裝警報器。廟宇蘇姓志工指出，在現場發現了嫌犯留下的手印及鞋印，根據各種跡證還原，嫌犯的偷竊路線相當大膽。他先從馬路跳到遮雨棚，翻過圍欄後，將木製氣窗的柵欄全部敲斷，再鑽進去。從三樓一躍而下直接跳進大殿，開始搜刮財物。
進安宮三樓平時只有廟方人員出入，沒有設置保全系統，所有窗戶都是鐵窗，但嫌犯選擇以木製氣窗作為突破口。這個氣窗孔僅長35公分、高80公分，因此研判嫌犯身形瘦小。賴桂美說明，嫌犯在行竊過程中曾觸碰到紅外線，隨即轉身就跑。廟方始料未及的是，保全系統能防範從前後門進出的人，卻防不住這名從天而降的狡猾竊賊。這起竊案使廟方在短短45分鐘內損失超過2000萬元。距離進安宮不到500公尺的南天宮，同為當地信仰中心，供奉的是純金打造、重達5300兩、價值近8億元的「金身媽祖」。南天宮已加強保全措施，以防範類似事件發生，避免金身媽祖成為下一個被盯上的目標。
