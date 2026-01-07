寶積林居士林舉辦週年慶典祈福 倡行慈悲與善行照亮社會

由誠蓮曲佩仁波切於去年創立的寶積林居士林5日舉辦週年慶典暨祈福法會，包含立法院副院長江啟臣等社會各界人士出席祝賀。寶積林居士林作為藏傳佛教公益團體，自成立以來，秉持「慈悲與行動並行」的理念，不僅是信眾修習佛法的道場，更將佛法智慧轉化為具體社會關懷行動，持續照亮社會角落，成為台中地區重要的藏傳佛教慈善與社會關懷中心。誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會榮譽顧問、弗利思特文化事業董事長許良源亦在慶典上宣佈捐款72萬元予基金會，盼藉此拋磚引玉，吸引更多人投入公益行列，為社會注入滿滿的正能量。

↑圖說：寶積林居士林舉辦週年慶典，多位善信大德、社會賢達及公益團體代表共襄盛舉，場面盛大溫馨。（圖片來源：寶積林居士林提供）

來台弘法二十餘年的誠蓮曲佩仁波切，長期關注長者議題，眼見台灣即將邁入超高齡社會，深刻體會長者晚年身心照護與精神寄託的重要性，因而發願創辦寶積林居士林，打造一處「老有所依、圓滿終老」的修行場所，讓長者能在晚年安心修行，坦然面對人生最終課題。一年來，寶積林居士林已陸續舉辦多場心經除障法會、護法法會、早課與晚課禪修，以及初二、十六點燈法會等修行活動。道場六樓並懸掛天馬旗為眾生祈福，信眾每日於道場禮佛、誦經與禪修，不僅增進內在心力，也將慈悲與善念轉化為日常行動。此外，居士林亦多次舉辦捐血活動，累計募集數千袋血液，凝聚信眾慈悲心，讓社會感受到佛法的溫暖與力量。

為擴大社會服務能量，誠蓮曲佩仁波切更於去年五月與信眾成立「財團法人臺中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會」，以「善心、善行、善循環」為宗旨，積極推動愛心齋食、捐棺喪葬、急難救助及社會公益等四大服務項目，並以實際行動回應社會需求。其中，「愛心齋食計畫」長期提供免費蔬食給有需要的民眾，並特別邀請長者共餐，實踐對弱勢群體與高齡族群的關懷。

誠蓮曲佩仁波切指出，寶積林居士林與基金會的設立，正是為了回應社會對長者照護與弱勢群體關懷的需求。他表示，當善意能夠互相傳遞，世界便會更加柔軟同時也更加堅韌，並共同祈願「善的力量」長遠延續。基金會誠摯邀請社會各界，共同成為善的同行者，讓慈悲與行動並行，使善的種子遍地開花，為台灣注入更多溫暖與希望。

↑圖說：立法院副院長江啟臣出席寶積林居士林週年慶典，並與誠蓮曲佩仁波切進行交流。（圖片來源：寶積林居士林提供）

基金會董事長、同時也是環台企業集團總裁李世斌表示，基金會成立的初衷，是希望結合社會資源與影響力，實際參與並支持公益慈善行動，將愛心與關懷傳遞至社會各個角落。他也特別感謝榮譽顧問許良源長期投入資源，讓更多民眾認識基金會並參與公益行列。

基金會執行長、匠泰建設總經理黃建堯指出，基金會推動「公益連線計畫」，與南投陳綢基金會、彰化快樂天堂基金會及台中王時照興學基金等慈善團體攜手成立公益聯盟，展現跨組織的善念連結，凝聚成更大的一股力量，為台灣社會帶來更深層的希望與光亮。未來，基金會也將持續與各公益團體及社會機構保持緊密合作，推動更多善行計畫，讓「善的連線」不斷延伸，共同在社會各個角落散播愛與希望的種子。

基金會秘書長常燕妮則表示，有幸能跟隨上師學習佛法，並在生活中實踐修行，深刻體會到慈悲不只是口號，而是必須落實在每一個行動中。她期盼透過基金會的努力，集結更多善的力量，成就善業，讓愛與溫暖在人間不斷循環。

5日週年慶典活動亦安排交流座談，向社會大眾介紹寶積林居士林及基金會的服務成果，展現佛法與社會服務相互結合的實踐。現場邀請多位善信大德、社會賢達及公益團體代表共襄盛舉，並舉行祈福法會，為長者及所有參與者祈福祝禱，以共沐佛恩，同霑法益。

↑圖說：寶積林居士林週年慶典同時舉辦祈福法會，為所有參與者祝禱，以共沐佛恩，同霑法益。（圖片來源：寶積林居士林提供）

