蔡哲明

從工業建築走向 AI 建築時代 重新定義「全透明 AI 原生健康建築」

寶舖建設榮獲台灣首屆「AI 創新百強」，成為「建築工程業別」唯一建設公司，歷經 120 天嚴審，一共445 件提案，寶舖重新定義「全透明 AI 原生健康建築」。

「商周 AI 創新百強」寶舖建設以其對建築產業的前瞻性詮釋與系統性 AI 應用，獲選本屆《商業周刊》AI 創新百強，在「建築工程業別」中，寶舖建設更成為唯一獲選的建設公司，成為建築產業中極具代表性的 AI 創新案例。圖為(左 起)人工智慧科技基金會董事長詹婷怡、寶舖建設股份有限公司董事長劉克健（圖片來源：寶舖建設）
「商周 AI 創新百強」寶舖建設以其對建築產業的前瞻性詮釋與系統性 AI 應用，獲選本屆《商業周刊》AI 創新百強，在「建築工程業別」中，寶舖建設更成為唯一獲選的建設公司，成為建築產業中極具代表性的 AI 創新案例。圖為(左 起)人工智慧科技基金會董事長詹婷怡、寶舖建設股份有限公司董事長劉克健（圖片來源：寶舖建設）

在此背景下，寶舖建設以其在建築領域導入 AI 的系統性規劃，評審團指出，寶舖案例的關鍵不在於單點技術顯示，而在嘗試重新思考建築的生命週期、管理邏輯與未來型態，讓 AI 從輔助工具轉化為建築運作的核心基礎。

從工業建築到 AI 建築時代

回應建築 50 年折舊之結構性困境

多數住宅建築長期以來延續工業時代的設計思維，導致結構與管線高度固定、系統難以更新，使得建築價值在完工交屋後即開始遞減。民眾在實際居住過程中，各種問題在使用多年後集中爆發，其中包含各式管線老化、漏水溯源困難、設備維修不透明、隔音與耐震表現不一等問題，難以從結構層面補救。

廣告

寶舖建設表示，這非單一施工品質問題，而是建築系統「不可視、不可更新、不可驗證」，所造成的結構性限制。在此脈絡之下，寶舖開始思考如何讓建築不再是一次性完成的靜態建築，而能隨時間持續被理解、被維養、被升級的系統。

「商周 AI 創新百強」典禮貴賓：國家發展委員會副主任委員詹方冠(右 5)、商周執行長郭奕伶(中)、數位發展部主任秘書胡貝蒂(左 5)、前國發會主委劉鏡清(右 4)、人工智慧科技基金會董事長詹婷怡(左 4)、大聯大永續長曾國棟(右 3)等貴賓，共襄盛舉（圖片來源：寶舖建設）
「商周 AI 創新百強」典禮貴賓：國家發展委員會副主任委員詹方冠(右 5)、商周執行長郭奕伶(中)、數位發展部主任秘書胡貝蒂(左 5)、前國發會主委劉鏡清(右 4)、人工智慧科技基金會董事長詹婷怡(左 4)、大聯大永續長曾國棟(右 3)等貴賓，共襄盛舉（圖片來源：寶舖建設）

全透明 AI 原生健康建築

讓建築狀態從交屋文件 進化為即時可驗證的存在

相較於多數健康建築標章僅停留在完工當下的檢測成果，寶舖進而將 AI 與感測系統導入建築本體，試圖打造可長期運作的動態驗證機制。此一核心概念在於，建築不只在交屋時達到「合格」，而是能在使用過程中持續「維持」，「是否仍然健康、安全、耐久」。

主要透過即時數據回饋，建築的結構、設備與環境條件，因此可被長期監測，利用 AI 分析預測潛在風險，提前介入維養以及更新，使得建築狀態不再是事後補救，而能前瞻管理。

「商周 AI 創新百強」寶舖建設以其對建築產業的前瞻性詮釋與系統性 AI 應用，獲選本屆《商業周刊》AI 創新百強，圖為寶舖建設股份有限公司的關鍵推手 ― 劉克健 董事長（圖片來源：寶舖建設）
「商周 AI 創新百強」寶舖建設以其對建築產業的前瞻性詮釋與系統性 AI 應用，獲選本屆《商業周刊》AI 創新百強，圖為寶舖建設股份有限公司的關鍵推手 ― 劉克健 董事長（圖片來源：寶舖建設）

三層原生架構

建立可進化的長壽建築基礎

為了支撐「AI 原生健康建築」運作，寶舖建設打造三項核心架構：

第一、落實結構與管線分離的可維養系統，使得設備更新不再受限於結構本體

第二、全棟數位孿生系統，使得建築的每一項構件、管線與設備狀態皆可被定位與追蹤

第三、打造具備閉環能力的 AI 中樞系統，整合感測、運算、資料模型與遠端更新機制，使得建築得以持續學習與修正。

此一架構目的，在於能讓建築具備「可理解自身狀態」能力，而非僅被動承受時間耗損。

雙重守護邏輯

同時回應人的健康與建築的健康

實際應用層面，寶舖進一步區分「居住者健康」與「建築本體健康」兩個面向，藉由室內環境數據分析，系統即時回饋空氣品質、濕度與潛在過敏風險；而在建築層面，透過設備狀態監測與預測維養機制，延長整體使用年限。

寶舖認為，唯有當人的生活品質與建築本體的耐久性不再彼此耗損，住宅才能真正成為可跨世代使用的資產之一

AI 百強的意義

建築產業的下一個轉折點

《商業周刊》「AI 創新百強」所代表的，是台灣產業全面進入 AI 深度應用時刻。寶舖建設案例，則是提供建築產業另一種可能性；當 AI 成為建築的內在結構，而非外在設備，住宅不再只是完成品項，而是持續運作、可被驗證的建築系統。在這樣的轉型路徑中，建築價值不僅來自設計與施工，更來自是否具備長期回應時間、科技與人類需求變化的能力。

寶舖建設劉克健董事長表示：「這不只是技術的突破，更是寶舖對住戶跨世代的承諾。我們運用「感測、運算、執行」系統，讓 AI 轉化為具體的守護行動。」

