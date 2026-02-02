蔡哲明 圖片來源｜寶舖建設

從工業建築走向 AI 建築時代 重新定義「全透明 AI 原生健康建築」

寶舖建設榮獲台灣首屆「AI 創新百強」，成為「建築工程業別」唯一建設公司，歷經 120 天嚴審，一共445 件提案，寶舖重新定義「全透明 AI 原生健康建築」。

「商周 AI 創新百強」寶舖建設以其對建築產業的前瞻性詮釋與系統性 AI 應用，獲選本屆《商業周刊》AI 創新百強，在「建築工程業別」中，寶舖建設更成為唯一獲選的建設公司，成為建築產業中極具代表性的 AI 創新案例。圖為(左 起)人工智慧科技基金會董事長詹婷怡、寶舖建設股份有限公司董事長劉克健（圖片來源：寶舖建設）

在此背景下，寶舖建設以其在建築領域導入 AI 的系統性規劃，評審團指出，寶舖案例的關鍵不在於單點技術顯示，而在嘗試重新思考建築的生命週期、管理邏輯與未來型態，讓 AI 從輔助工具轉化為建築運作的核心基礎。

從工業建築到 AI 建築時代

回應建築 50 年折舊之結構性困境

多數住宅建築長期以來延續工業時代的設計思維，導致結構與管線高度固定、系統難以更新，使得建築價值在完工交屋後即開始遞減。民眾在實際居住過程中，各種問題在使用多年後集中爆發，其中包含各式管線老化、漏水溯源困難、設備維修不透明、隔音與耐震表現不一等問題，難以從結構層面補救。

寶舖建設表示，這非單一施工品質問題，而是建築系統「不可視、不可更新、不可驗證」，所造成的結構性限制。在此脈絡之下，寶舖開始思考如何讓建築不再是一次性完成的靜態建築，而能隨時間持續被理解、被維養、被升級的系統。

「商周 AI 創新百強」典禮貴賓：國家發展委員會副主任委員詹方冠(右 5)、商周執行長郭奕伶(中)、數位發展部主任秘書胡貝蒂(左 5)、前國發會主委劉鏡清(右 4)、人工智慧科技基金會董事長詹婷怡(左 4)、大聯大永續長曾國棟(右 3)等貴賓，共襄盛舉（圖片來源：寶舖建設）

全透明 AI 原生健康建築

讓建築狀態從交屋文件 進化為即時可驗證的存在

相較於多數健康建築標章僅停留在完工當下的檢測成果，寶舖進而將 AI 與感測系統導入建築本體，試圖打造可長期運作的動態驗證機制。此一核心概念在於，建築不只在交屋時達到「合格」，而是能在使用過程中持續「維持」，「是否仍然健康、安全、耐久」。

主要透過即時數據回饋，建築的結構、設備與環境條件，因此可被長期監測，利用 AI 分析預測潛在風險，提前介入維養以及更新，使得建築狀態不再是事後補救，而能前瞻管理。

「商周 AI 創新百強」寶舖建設以其對建築產業的前瞻性詮釋與系統性 AI 應用，獲選本屆《商業周刊》AI 創新百強，圖為寶舖建設股份有限公司的關鍵推手 ― 劉克健 董事長（圖片來源：寶舖建設）

三層原生架構

建立可進化的長壽建築基礎

為了支撐「AI 原生健康建築」運作，寶舖建設打造三項核心架構：

第一、落實結構與管線分離的可維養系統，使得設備更新不再受限於結構本體

第二、全棟數位孿生系統，使得建築的每一項構件、管線與設備狀態皆可被定位與追蹤

第三、打造具備閉環能力的 AI 中樞系統，整合感測、運算、資料模型與遠端更新機制，使得建築得以持續學習與修正。

此一架構目的，在於能讓建築具備「可理解自身狀態」能力，而非僅被動承受時間耗損。

雙重守護邏輯

同時回應人的健康與建築的健康

實際應用層面，寶舖進一步區分「居住者健康」與「建築本體健康」兩個面向，藉由室內環境數據分析，系統即時回饋空氣品質、濕度與潛在過敏風險；而在建築層面，透過設備狀態監測與預測維養機制，延長整體使用年限。

寶舖認為，唯有當人的生活品質與建築本體的耐久性不再彼此耗損，住宅才能真正成為可跨世代使用的資產之一

AI 百強的意義

建築產業的下一個轉折點

《商業周刊》「AI 創新百強」所代表的，是台灣產業全面進入 AI 深度應用時刻。寶舖建設案例，則是提供建築產業另一種可能性；當 AI 成為建築的內在結構，而非外在設備，住宅不再只是完成品項，而是持續運作、可被驗證的建築系統。在這樣的轉型路徑中，建築價值不僅來自設計與施工，更來自是否具備長期回應時間、科技與人類需求變化的能力。

寶舖建設劉克健董事長表示：「這不只是技術的突破，更是寶舖對住戶跨世代的承諾。我們運用「感測、運算、執行」系統，讓 AI 轉化為具體的守護行動。」