「寶莉文化沙龍」名人會客室 胡寶莉 邀請 音樂家廖元宏、施昕妤雙小提琴《梁祝》演奏會
【警政時報 司徒／臺北報導】當胡寶莉宣布「寶莉文化沙龍名人會客室」正式開張，這不僅是一間實體空間的啟用，更像是一個文化思維的聚落開始呼吸。對她而言，沙龍從來不是單純的茶會或聚會，而是一種「思想的沉澱與對話的開放場域」。胡寶莉的文化觀察，總帶有一種優雅而敏銳的節奏感：她看文化，不只看表象，而是觸摸它的歷史脈絡與社會底層。從台北的街角小巷，到國際展場的光影之間，她習慣將每一次的感受化作思索，然後轉化為文字與行動的落點。
在她的沙龍裡，每一次會客都是一次「微型的文化實驗」。無論是邀請藝術家、設計師、學者及商界代表，還是跨界創意工作者，胡寶莉希望能營造一個「思想不被框架束縛、文化能自由流動」的空間。她常說：「文化不是展示，而是交流；不是終點，而是過程。」今日現場空間裡瀰漫著茶香、酒香與溫馨分享的話語。來訪者分享各自的創作故事、藝術體悟與社會觀察，而胡寶莉則以她敏銳的洞察力，將這些片段串連成文化的脈絡。她的心得點滴，既是對當下社會的觀察，也是對未來文化發展的默默規劃。
寶莉文化沙龍，名副其實，是一個思想與文化的交匯點。它提醒我們：在快速消費與資訊爆炸的時代，停下來傾聽、分享與沉澱，是文化最溫柔卻也最有力量的形式。而胡寶莉，就像這個沙龍的引線，將每一個光點串成文化的星河。
「當兩把小提琴彼此傳情對話，相互演奏及聆聽，是音樂的愛情神話。」– 旅法身雕俠侶廖元宏、施昕妤雙小提琴演奏會 《梁祝》故事，不是夢想，是具體再現。
在這個習慣將「愛」廉價化為標語、將「合作」簡化為行程表的年代，一場由旅法賢伉儷廖元宏與施昕妤共同完成的雙小提琴音樂會，以《梁祝雙小提琴變奏曲》全球首發為核心，曲目橫跨韋瓦第《四季》選粹、蕭士塔高維奇雙小提琴小品、克萊斯勒《愛之喜》、維尼奧夫斯基炫技小品，以及民歌選粹。乍看是一份親切而完整的演出菜單，實則是一條精密鋪陳的敘事線 –從結構、衝突、分歧、對位，到最終的回歸。
廖元宏，台灣青年指揮家，長年旅居歐洲、以巴黎為基地。他的履歷寫滿國際競賽的冷硬數據：西班牙利里亞國際指揮大賽首獎、義大利 Giancarlo Facchinetti 指揮大賽銀獎、英國倫敦 Only Stage 指揮大賽第二名，以及瑞士、克羅埃西亞多項指揮競賽的入圍與提名。這些頭銜背後，意味的不是掌聲，而是歐洲古典音樂體系裡對「結構判斷力」的高度要求。他曾擔任法國國立法蘭西島交響樂團助理指揮，也持續與台北愛樂青年管弦樂團、國立台灣交響樂團的青年計畫合作。廖元宏的指揮風格，並不以激情取勝，而是以清晰、準確、能讓音樂彼此站得住腳的「空間設計」見長。
施昕妤則是另一條看似柔軟、實則更為殘酷的路線。她是被巴黎管弦樂團的小提琴團員錄取的台灣音樂家，通過多輪嚴格甄選，在多名競爭者中脫穎而出。巴黎高等音樂院碩士、最高獎畢業，意味著她的演奏不是炫技，而是對音色、句法與風格倫理的長期內化。當這樣兩個人站在同一個舞台上，選擇以「雙小提琴」而非「指揮與獨奏」的權力配置進行演出，本身就是一種音樂愛情宣言。
《梁祝》在此不再只是悲情敘事，而被改編為雙聲部對話的變奏版本。沒有誰主導情感高潮，只有不斷調整、靠近、退讓與回應。這正是雙小提琴最殘酷、也最誠實之處 — 任何一方的過度表現，都會讓另一方失語。因此，這場音樂會真正談的，其實是伴侶如何在高度專業的世界裡，彼此不犧牲，也不佔領。從蕭士塔高維奇的冷冽對位，到克萊斯勒的甜美諷刺，再到民歌選粹所承載的集體記憶，這對「身雕俠侶」以極度自制的方式，讓音樂回到一個原點：不是炫耀親密，而是證明信任。
胡寶莉的「寶莉文化沙龍」，不只是空間的啟用，而是文化與愛的流動場。在這裡，思想不被框架束縛，情感不被形式化，創意與對話交錯成一種可被感知的流體。當廖元宏與施昕妤站在同一個舞台，用雙小提琴演奏《梁祝》變奏曲，他們演繹的，不僅是愛情故事，更是一種互信、互聆、互成的文化默契。胡寶莉的沙龍與這場音樂會，其實在告訴我們：愛與文化，是可以被訓練、被感知、被傳遞的。它不是激情的瞬間，而是長期的承諾，是在每一次傾聽、每一次回應中，逐漸沉澱出的生命智慧。這份智慧，將引領台灣的文化能量，不只在島內，也在跨洲的文化交流中，逐步形成一股可見的、持續擴張的力量。在這裡，愛不是情緒，文化不是展示，它們都是互信、對話與創造的連續過程。每一個光點的點亮，都意味著一個文化的價值被守護，一段愛的默契被延續。這，才是東方文化最耐人尋味的生命力，也是胡寶莉所堅持傳遞的真諦。
在台灣南方的微熱土地上，有一座小酒廠默默翻動著時間的頁碼。它沒有霓虹閃爍，也沒有華麗舞台，卻用每一滴蒸餾液，挑戰你對地瓜、對酒、甚至對生活的想像。這就是恆器製酒「一個用地瓜寫詩，用酒講故事的地方。」品牌名稱「恆器」，源自台語「番薯」的諧音，帶著樸實的幽默，也映照出台灣農作物的韌性與耐心，更象徵品牌對品質的鍥而不捨。
【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告
【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理
