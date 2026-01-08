寶萊塢新電影聚焦印中戰爭中被遺忘的一仗
近期一部寶萊塢電影將焦點放在1962年印度與中國戰爭中一場幾乎被遺忘的戰役上。
這部電影名為《120勇士》（120 Bahadur），講述印度士兵在冰冷的拉達克喜馬拉雅山脈中英勇保衛列藏拉山口（Rezang La Pass）的故事。
影片由法漢·阿克塔（Farhan Akhtar）飾演沙坦·辛格少校（Major Shaitan Singh），雖然票房失利，但成功讓這場常被稱為「印度在敗戰中唯一亮點」的戰役重回公眾視野。
「我們覺得這個故事必須被講述，我們想向那些親歷這段歷史的人致敬，」對白編劇蘇米特·阿羅拉（Sumit Arora）這樣告訴BBC。「我們採取了一些電影化的處理，但影片非常忠於歷史。」
這場戰爭爆發前，中印關係因邊界爭端而惡化，多次會談未能解決問題。北京也因為印度在1959年西藏叛亂後收留達賴喇嘛而不滿。
戰爭於1962年10月20日開始並持續一個月，中國對印度發動攻擊。北京稱這是「自衛反擊」，並指責新德里侵犯中國領土和領空。
一個月後，中國單方面宣佈停火，撤回部隊並釋放戰俘。印度損失約7000名士兵，失去3.8平方公里領土。
兩國之間後來以長達3440公里（2100英里）的「實際控制線」（Line of Actual Control）分隔，沿線多為河流、湖泊和雪山。
北京官方對這場戰爭鮮有評論，只聲稱其部隊清除了所有印度陣地，並從未提及列藏拉之戰。
這場戰役發生在海拔超過16000英尺（4900米）的高地，是中國贏得的整場戰爭中的一部分。但在印度，它被視為「史詩般的戰役」，並啟發了不少書籍和電影，被稱為「最偉大的最後防線之一」。
戰役發生在11月18日凌晨3:30至上午8:15。
前海軍軍官、《列藏拉之戰》作者庫爾普里特·亞達夫（Kulpreet Yadav）說，那個山口靠近楚舒勒（Chushul）機場，當時該機場是印度在缺乏道路連接情況下的「神經中樞」。
120名士兵中僅有5人生還。陣亡的沙坦·辛格少校被追授印度最高軍事榮譽「帕拉姆維爾十字勳章」（Param Vir Chakra），另有12名士兵獲得英勇獎章。
然而，當倖存者最初向上級報告他們的英勇防衛時，「很悲哀，沒人相信他們，」亞達夫說。
「當時士氣很低落，我們慘敗，數千名士兵，包括一名准將，被中國俘虜。沒有人相信會有如此英勇的最後防衛。」
當時普遍認為駐守列藏拉的士兵要麼逃跑，要麼被俘。
「直到戰爭結束三個月後，一名牧羊人偶然發現被毀的掩體、空彈殼、用過的子彈匣，以及冰雪覆蓋的屍體。這才首次得以還原戰役的真實全貌。」
這些士兵來自第13庫馬翁營C連（Charlie Company of 13 Kumaon Battalion），由沙坦·辛格少校指揮。
上級曾建議若彈藥耗盡可戰術撤退，但亞達夫說，當他和士兵討論時，他們回答：「我們會戰鬥到最後一人、最後一顆子彈。」
「中國士兵攻擊山口時，C連已準備迎戰，但印度陣地很快被壓制。」
這是一場一邊倒的戰鬥：120人對抗數千敵軍。印度估計至少有3000名中國士兵進攻該山口。
中國擁有更先進的武器和裝備，而印度士兵僅配備半自動步槍，每人僅有600發子彈。
記者拉奇娜·比什特（Rachna Bisht）在2014年撰寫的沙坦·辛格傳記中指出，C連士兵來自平原，從未見過雪，也沒有時間適應高原環境。
倖存者蘇貝達爾·拉姆·昌德（Subedar Ram Chander）回憶說：「當時天氣惡劣，我們缺乏合適的冬衣和鞋子。」
「發給我們的毛衣、棉褲和薄外套根本無法抵禦刺骨寒風。士兵們經常頭痛，護理員只能四處奔走發藥，」他說
戰鬥當夜，雪花飛舞，氣溫約零下24°C。拉姆·昌德告訴BBC印地語組：「我告訴上級，這就是我們等待的日子。」
比什特記載，C連擊退第一波攻擊，但中國迫擊炮摧毀了掩體和帳篷，造成重大傷亡。第三波攻擊幾乎全殲印度士兵。
拉姆·昌德描述沙坦·辛格的英勇令人心碎。
「他腹部中彈，鮮血直流，痛苦不堪，意識時斷時續，仍指揮我繼續戰鬥。」
「最後他命令我離開去找營部。我說我不能丟下你。他說：『你必須走，這是命令。』」
1963年2月，當屍體和掩體被發現時，一名高級軍官帶領紅十字會人員和媒體前往列藏拉，戰場「如同當時情景，凝固在冰雪中」。
比什特在書中寫到這次發現說：「每名士兵都死於多處槍傷、炮彈或碎片。有的死在掩體中，有的仍握著炸毀的步槍。
「護理員手中握著針筒和繃帶，迫擊炮手仍握著炮彈。沙坦·辛格倒在岩石旁，左臂纏著血跡斑斑的繃帶，腹部被機槍掃射撕裂。」
在一場「多數時候伴隨著恥辱記憶的戰爭」中，沙坦·辛格和他的士兵贏得了榮耀。C連後來改名為列藏拉連，並在士兵家鄉雷瓦里（Rewari）建造了紀念碑。
停火後，該山口成為無人區，至今仍屬爭議領土。
亞達夫說，如果C連沒有如此英勇作戰，印度地圖今天將會非常不一樣。
「若不是這些士兵，我認為印度會失去半個拉達克，中國會奪取機場和楚舒勒。」
他說：「這場戰役是印度在1962年戰爭中的唯一亮點。」
