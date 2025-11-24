寶萊塢鐵漢 印度男星達曼德拉辭世享壽89歲

（中央社孟買24日綜合外電報導）印度寶萊塢巨星達曼德拉（Dharmendra）今天辭世，享壽89歲。達曼德拉生前深受印度觀眾喜愛，無論在浪漫喜劇或動作大片中都如魚得水。

法新社報導，在橫跨六十載的傑出演藝生涯中，達曼德拉參演超過250部電影。他曾任印度國會議員，並獲頒印度最高平民榮譽之一。1980年代，他主演一系列動作電影，獲得「鐵漢」美名。

達曼德拉職業生涯中最具代表性的角色，當屬在1975年經典電影「太陽的烈焰」（Sholay,又譯怒焰驕陽）中飾演討人喜愛的浪子維魯（Veeru）。

廣告 廣告

達曼德拉育有6名子女，曾涉足電影製作，推出由兒子桑尼戴爾（Sunny Deol）和巴比戴爾（Bobby Deol）演出的作品。

達曼德拉近來健康狀況不佳，日前住進孟買一家醫院。他最後一部參演的作品，是即將於12月上映、導演拉加萬（Sriram Raghavan）執導的電影Ikkis（意為21）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）於社群媒體發文指出：「達曼德拉辭世，代表印度電影一個時代的結束。他是極具代表性的電影人，也是非凡的演員，為每一個角色注入魅力與深度。」（譯者：高照芬/核稿：陳正健）1141124