寶藏男孩被帶壞！人氣泰星NuNew《泰殺歌后戰》秀花式尖叫燒聲

人氣泰星NuNew參演《泰殺歌后戰》。（圖／威視提供）

泰國喜劇片《泰殺歌后戰》邀來人氣泰星NuNew參演，這次他特別接受前輩們的搞笑特訓，沒想到意外開啟喜劇魂。此次導演與演員還抽空為台灣觀眾錄製打招呼影片，希望大家能夠春節期間能走進戲院，享受這場歡樂爆笑的大銀幕饗宴。

擁有中泰血統的NuNew年僅24歲，2022年以BL劇《甜心派》展現細膩演技，與李海海（Zee）組成的「海景CP」紅遍全亞洲。除了清秀可愛的長相，NuNew更是全能才子，身為泰國農業大學中文系高材生，不僅演戲、唱歌、跳舞樣樣精通，還能說一口流利中文，並擁有清澈且極具辨識度的嗓音。他曾翻唱中、英、韓、日、泰多國語言的歌曲，被粉絲公認是越挖掘越驚喜的「寶藏男孩」。

廣告 廣告

NuNew片中不斷展現尖叫演出。（圖／威視提供）

憑藉出色的歌唱才華，NuNew在《泰殺歌后戰》中與泰國笑匠Pingpong與鮮明形象著名的網紅Ninew組成Z世代偶像團體「咧魔天團」，飾演成員「考特」。為了詮釋角色具備「震碎飛機窗戶」的超強爆發力，他不僅要挑戰潮流舞風，更要接受前所未見的「花式尖叫特訓」。NuNew透露：「片中我常因為煩躁、傷心、恐懼而尖叫，為此我們設計了許多不同層次、代表不同情緒的尖叫聲，叫到後來聲音真的都啞了，但演得很過癮！」

有趣的是，即便排練過程艱辛，NuNew依然展現了過人的天才實力，當大家排練五小時還記不住舞步時，NuNew僅花十分鐘就完美吸收，甚至每天高強度排練七小時，Pingpong忍不住吐槽：「我的汗多到全身濕透，只有NuNew竟然看不太到汗水，簡直天生麗質。」

NuNew片中大展歌舞實力。（圖／威視提供）

除了歌舞挑戰，原本形象清純的NuNew，在片場與Pingpong、Ninew兩位搞笑前輩混在一起後，竟被開發出深藏不露的喜劇魂。NuNew坦言，剛進組時跟不上前輩們的節奏，但在他們的特訓下，現在學會了各種稀奇古怪的表情，甚至能模仿《The Face名模生死鬥》走秀。導演開玩笑形容，他就像一隻掉進蛇洞裡的小白兔，卻是隻「伶牙俐齒」的兔子，劇組紛紛虧他是「披子兔皮的狼」。NuNew則幽默回應：「跟這群人相處久了，我已經吸收了他們的精華，再也不是純潔的小白兔了。」

《泰殺歌后戰》將於2月13日在台上映。

NuNew與Pingpong、Ninew片中組成偶像團體「咧魔天團」。（圖／威視提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導