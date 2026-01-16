「寶貝！別動！」 澳洲女睡夢驚醒發現胸口多了1條大蟒蛇

一條長達2.5公尺的蟒蛇蜷縮在瑞秋胸口。（翻攝畫面）

澳洲布里斯本一名女子瑞秋（Rachel Bloor）週一（12日）深夜經歷了一場驚魂記。她在睡夢中感覺胸口有沉重異物，半夢半醒間伸手想安撫愛犬，卻摸到冰涼且光滑的觸感。丈夫隨即打開床頭燈查看，驚恐地發現竟有一條長達2.5公尺的蟒蛇蜷縮在她胸口，並立刻告誡她：「親愛的，別動。」

瑞秋向《BBC》回憶道，當下她雖然先是爆了句粗口，但隨即展現出驚人的冷靜。她首要擔心的反而是房內的大麥町犬若發現蛇蹤會引發混亂，於是第一時間先命令將狗撤離房間。待丈夫將狗安置好後，她才小心翼翼地從被窩中「蠕動」脫身。這條無毒的地毯蟒顯然是穿過百葉窗縫隙鑽進屋內，並掉落在床上的。

從小在鄉間長大的瑞秋對蛇並不陌生，她在脫困後甚至徒手抓住這條巨蟒，順勢將其從百葉窗塞回室外，過程相當淡定，與身旁嚇壞的丈夫形成強烈對比。

瑞秋事後幽默地表示，只要保持冷靜，蛇通常也會很冷靜；反倒是如果是澳洲常見的害蟲「海蟾蜍」出現在身上，她反而會因為覺得太噁心而崩潰。所幸這場深夜插曲最終人畜均安，無人受傷。

