寶雅女店員爆紅 一票人嗨喊「被療癒」...真實身分曝

想必大家在逛藥妝店的時候，如果遇到親切又專業的店員，心情一定會跟著變好。最近美妝連鎖龍頭寶雅在網路上發布了一段短影音，內容幽默呈現店員面對顧客時的真實心境，沒想到影片曝光後，大家的焦點全都不在劇情的辛酸，而是被影片中那位笑容甜美、長相清純的女店員給深深吸引。許多人看完影片後直呼被療癒了，甚至還有人打算衝去門市一睹芳容，引發了一場關於藥妝店最美店員的熱烈討論。

寶雅上傳影片

這段由寶雅官方Instagram所上傳的短劇影片中，一名女店員在同事快要對顧客問題發火時，趕緊伸手遮住同事的臉，並露出專業又迷人的微笑回應。顧客接連詢問「請問這裡是寶雅嗎？」、「自助結帳機要自己結帳嗎？」、「為什麼他買東西不用付錢？」、「什麼時候買這個最便宜？」、「請問為什麼他有優惠券我沒有？」女店員都相當耐心地回應，並保持專業的笑容。

網友搜出拍攝地點

由於影片中的背景充滿熟悉的貨架與裝潢，有眼尖的網友發揮偵探精神，推測拍攝地點應該是位於台北東湖的寶雅康寧店。而這個發現讓東湖當地的居民相當興奮，紛紛留言詢問為什麼常常去逛這家分店，卻從來沒遇過這位美女店員。不少人敲碗希望能知道這位漂亮店員的排班時間，想親自去店裡體驗被正妹店員服務的感覺。

店員撞臉知名女星

另外，網友們也紛紛留言，「寶雅店員怎麼那麼漂亮」、「有點像IVE安俞真」、「常常去東湖康寧店怎麼沒有看過兩位漂亮的美女，妳們好漂亮」、「有人覺得左邊那位很像宋芸樺嗎」、「怎麼有點像夏于喬」、「好像夏于喬」、「她很像夏于喬去混到宋芸樺」、「左邊感覺有像夏于喬」。

美女店員真實身分

雖然網友們瘋狂敲碗想在門市偶遇，但其實這位正妹並不是真正的寶雅員工。她的真實身分是專業演員高悅瑄，過去就曾參與過教育部、安聯人壽及華碩等多部知名品牌的廣告拍攝。這次她是作為品牌專屬的女孩身分，多次出現在小編帶逛的產品介紹影片中。寶雅官方也在社群平台上大方標註她的帳號，讓粉絲們可以追蹤她的最新動態。雖然在門市遇不到她結帳，但高悅瑄甜美的形象已經成功讓自己被更多人看見。



