寶雅店員「神似夏于喬、安俞真」笑容融化全場！竟不是真員工

寶雅發布影片，其中短髮女子被形容神似演員夏于喬及韓國女團IVE成員安俞真，成全場焦點。圖／翻攝自IG@poyabeauty

連鎖生活百貨商店「寶雅」日前在社群以「當你的同事沒有做好表情管理」為題，拍攝一段短影片，不過網友似乎「看錯重點」，不是研究影片內容，反而敲碗「哪一間門市？想去」，妹妹頭、中長髮女子成全場焦點，被形容像是「夏于喬」，其真實身分也曝光。

寶雅日前發布一段以「當你的同事沒有做好表情管理」為題影片，其中1名妹妹頭、短髮女子拿著一張畫有笑臉符號的紙，遮住同事的臭臉應對客人，不過網友卻將焦點放在該名短髮女子身上，紛紛表示「這女店員的笑容，可以融合一切，任何客訴抱怨都會氣消」、「店員笑容很甜」，不僅被形容神似演員夏于喬及韓國女團IVE成員安俞真，還友網友發現，該家門市為「東湖康寧店」，盼消費能遇到。

廣告 廣告

影片中女子高悅瑄真實身分為「演員」，曾出現寶雅帶逛、新品直播企劃。圖／翻攝自IG@ceily_one

事實上，該名女子並非寶雅門市員工，真實身分為演員「高悅瑄」，自國立台北藝術大學畢業，曾出演麥當勞、麥香、達美樂等廣告及舞台劇，在社群擁有3.2萬人追蹤；此次因寶雅影片再度爆紅，其以「POYA Girls」身分出現寶雅多支影片，包括寶雅帶逛、新品直播，甜美笑容引發關注。



回到原文

更多鏡報報導

4歲女童手握方向盤「開車」還有高手指點！母被公審護航嗆爆：踢到你家祖墳

法乳業龍頭奶粉含「仙人掌桿菌」！食藥署：新安琪兒這款已預防性下架 受影響批次一覽

YTR召8千人砸3600萬買彩券「集體作夢」 開獎結果出爐

妻與小王上摩鐵翻滾！人夫求償100萬敗訴 南院法官萬字文：配偶權是封建遺毒