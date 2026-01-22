寶雅正妹爆紅！本人IG曝光 網讚：好像夏于喬

連鎖生活百貨寶雅常在IG分享短片，近日一位大眼女店員的影片爆紅，不少網友稱讚「很像藝人夏于喬」，還好奇是哪家門市的員工。其實，她並非寶雅正式店員，而是一名演員，在IG上已有3.3萬粉絲追蹤。

連鎖生活百貨寶雅近日在IG分享短片，主題為「當同事無法做好表情管理」，影片描述在服務業工作時，店員常被顧客問許多問題，有些人可能忍不住失控，一名留著及肩短髮的大眼女店員，在同事表情失控時，立刻拿出A4白紙擋住同事，自己則露出可愛微笑、耐心回答客人問題。

影片意外爆紅，吸引上萬人按讚討論，「店員好正」、「怎麼有點像夏于喬」、「店員笑容很甜」、「寶雅店員好可愛」。不少網友好奇，常逛寶雅卻沒遇到影片中的店員，紛紛詢問是哪家門市。

眼尖網友發縣，這位多次出現在寶雅IG影片的正妹，應不是寶雅的店員，而是演員高悅瑄，曾出演多支廣告及舞台劇，也經常在IG分享穿搭美照，累計3.3萬粉絲追蹤。寶雅也在IG貼文下方標註她為「POYA Girls」。

