寶雅超甜女店員爆紅！激似夏于喬 網喊朝聖：每天都要去消費
生活中心／游舒婷報導
連鎖生活百貨「寶雅」日前發布一則短片，介紹店鋪相關活動，結果出鏡的店員太可愛引發網友熱議，不少網友直呼店員撞臉夏于喬，還有人激動表示，如果店員這麼可愛，他想要每天都上門消費。
寶雅日前分享一則短片，短片主題是「當同事無法做好表情管理」，由拍攝者詢問店員一些問題，一名店員代替表情控管不佳的同事代為回答。而有不少人歪樓，紛紛稱讚該名回答的店員超級可愛，「店員好漂亮，哪一間門市，想去」、「怎麼有點像夏于喬」、「寶雅有這麼漂亮的員工我天天去買東西」、「這女店員的笑容可以融化一切，任何客訴抱怨都會氣消！」
如果觀察寶雅社群發布的其他影片，可以看到該名「女店員」多次出現在寶雅的介紹短片中，根據寶雅標記帳號可以看到，其實她並不是寶雅的店員，而是負責出鏡拍攝寶雅短片的演員高悅瑄，平時也有在經營自己的社群頻道，分享彩妝、穿搭日常，帳號擁有3.2萬人追蹤，小有名氣。
