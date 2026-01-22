寶雅「大眼正妹店員」爆紅！網讚：神似夏于喬

連鎖生活百貨寶雅近日在IG分享一支短片，以「當同事無法做好表情管理」為主題，描述服務業店員面對顧客連番提問的日常。一名留著及肩短髮、擁有大眼睛的女店員，在同事表情即將失控時，立刻拿出A4白紙遮擋，自己則露出甜美笑容、耐心回應顧客，可愛反應吸引目光。

寶雅IG短片爆紅！「大眼女店員」神似夏于喬。 （圖／翻攝自poyabeauty IG）

影片意外爆紅，短時間內吸引上萬人按讚討論，不少網友留言稱讚「店員好正」、「很像夏于喬」、「笑容很甜」，也有人好奇她究竟在哪一家寶雅門市上班，直呼常逛寶雅卻從未遇過她。

隨後有眼尖網友發現，這位多次出現在寶雅IG影片中的正妹其實並非正式店員，而是演員高悅瑄，曾演出多支廣告與舞台劇，並在IG分享穿搭美照，累積約3.3萬名粉絲追蹤。寶雅也在貼文下方標註她為「POYA Girls」，證實其演員身分。

