寶雅2天開1家！南台灣瘋狂展店 月租金80萬砸出高雄巨蛋商圈店王
記者陳韋帆／高雄報導
寶雅左營博愛店登高雄巨蛋商圈店租王！連鎖生活百貨「POYA寶雅」2025年10月承租左營博愛三路兩層樓透天店面，月租80萬、年租960萬，直登左營、鼓山地區年度「月租店王」寶座，該物件前身為經營17年的老字號餐廳「東方宴」，據悉雙方簽下10年長約，並採階段式調漲，預估房東10年內可坐收約1億元租金。
實價登錄顯示，2025年高雄月租金最高的前三名店面，依序為一心二路「元大銀行」85萬、同盟三路「我家牛排」月租84萬，而此次登榜的寶雅左營博愛店，則以月租金80萬拿下2025年全市第三、巨蛋商圈第一店租王。
平均2天開一家新店！美妝巨頭鎖定「1+2樓」店型深耕
黃識頻表示，巨蛋商圈為高雄蛋黃地段，商業機能成熟，向來是連鎖品牌與車商的兵家必爭之地。寶雅近期展店版圖積極，單是今年12月全台就有16間新門市開幕，平均每2天就有一家新店亮相；其中南部市場表現最為強勁，台南、高雄兩地12月便貢獻了8間新店，包含高價卡位安平區及成大商圈，顯示生活美妝百貨對南台灣內需市場充滿信心。
他說，觀察這類連鎖藥妝與生活百貨的展店邏輯，多半青睞大型透天或「1+2樓」的店型，以滿足展示面積與消費體驗。同屬美妝巨頭的屈臣氏近期也以月租20萬元租下義享天地商圈店面，證明在實體零售戰場中，成熟商圈的高租金門檻並未阻礙大型品牌進場。業者更傾向以長期租約深耕，藉此穩固市場占有率並獲取穩定的營收支撐。
核心商圈與偏鄉雙向佈局 李家妮：偏鄉居民消費黏著度更高
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，除了在精華商圈砸重金卡位，連鎖通路也開始向非都會區與偏鄉延伸，如高雄阿蓮、湖內等區。雖然市中心以外的人流密度較低，但競爭相對較少，且當地居民對大型連鎖品牌的消費黏著度極高。加上偏鄉租金水位較親民，對業者而言，反而有利於長期經營與成本控管，進而帶動在地大型店面的租賃需求。
最後，她總結，美妝與生活百貨之所以敢於投入高昂租金，主因在於實體店面的「體驗價值」與「能見度」不可取代。2026年租賃趨勢將持續呈現「強者恆強」格局，擁有大規模展示空間與優越交通條件的店面，仍會是資本雄厚品牌的核心目標。對房東而言，這類穩定經營、具備支付能力的連鎖租客，亦是資產保值的最佳夥伴。
