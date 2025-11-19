寶馬山縱火男嫌 玩具熊藏槍 鳩佔鵲巢逼走姐

被控在2025年新年期間縱火、引發寶馬山野火並造成12人死亡的29歲Jonathan Rinderknecht，近日向法院提出保釋申請，18日遭聯邦法官駁回。

被告Jonathan Rinderknecht上月在洛杉磯市中心聯邦法院出庭，否認「以火焚毀財產」、「影響州際商業的縱火」及「林木縱火」等聯邦控罪。如果罪名全部成立，他最高將面臨45年刑期。

聯邦檢察官在提交給法院的文件中指出，被告具「重大潛逃風險」，並「有強烈動機在受審前逃逸」。檢方稱，Rinderknecht自小在法國長大，父母也居住在當地；此外，他曾表示希望移居印尼，與洛杉磯的聯繫薄弱，加上工作與住房不穩定，「若獲釋，他極可能離境」。

除潛逃疑慮外，檢方強調，被告對社區構成「極大危險」。調查顯示，他涉嫌在今年元旦時「惡意」點燃「Lachman野火」，之後這場火焰在地下陰燃多日，並在1月7日被強烈聖塔安娜焚風重新引爆，蔓延成毀滅性寶馬山野火，導致2萬3448英畝土地、6800棟建物被毀，並有12人死亡，是洛縣近年最嚴重野火之一。

而檢方本周向法院補充提交的調查文件顯示，Rinderknecht此前曾威脅家人，並在玩具熊中藏匿手槍。法院文件披露，Rinderknecht今年10月在佛州被捕前，曾寄宿姊姊家，經過調查，檢方發現其行為詭異，甚至威脅要「燒掉姊姊的房子」以及「殺死姊夫」。

檢方指出，被告的威脅行為及情緒失控，其姊姊與家人「被迫搬離自己的家」，顯示被告對其親人及社區的危險性。

此外，檢方文件還附多張照片，顯示調查人員在被告姊姊家車庫的毛絨玩具內，發現一把.380口徑Smith & Wesson手槍，該槍主人是Rinderknecht。這項發現讓檢方進一步質疑被告的情緒穩定性與真實意圖。

辯護律師Steven Haney表示，本案「不存在直接證據」，檢方提出的指控「薄弱且錯誤」。他指出，媒體高度關注，反而讓被告更希望在法庭上澄清，而非逃逸。

針對檢方指稱的「外國聯繫」，辯方表示，被告美國護照已過期兩年半，且他從未持有或申請法國護照，所謂前往印尼的可能性，也是「檢方的負面渲染」，更不符其財務狀況。辯方強調，被告過去無任何犯罪或毒品相關紀錄。

但這些說法未能說服聯邦地方法院法官Rozella Oliver。法官最終裁定被告在審前不得保釋。審判目前預定2026年4月21日。

根據起訴書，「Lachman火」起於今年元旦清晨，後由消防員撲滅。1月7日洛杉磯地區出現強大的聖塔安娜焚風，使其發展成寶馬山野火。檢方稱，透過目擊者陳述、監視錄影、手機定位、火焰動力學分析等證據，確認Rinderknecht 1月1日凌晨在聯邦土地上縱火。

調查亦指出，被告於2024年12月31日晚擔任Uber司機時，曾情緒激動。兩乘客向執法單位表示，注意到他的焦躁情緒。之後他開車前往寶馬山峽谷附近（Pacific Palisades）步道，拍攝影片並聆聽涉縱火的音樂。其後，他在與調查人員的訪談中，疑對事發地點說謊，手機地點資訊顯示，他當時距初始火點僅約30英尺。

