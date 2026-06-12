寶高智慧園區 勇奪FIABCI金銀雙獎

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新北經發局勇奪全球卓越建設獎金銀雙獎。（圖：新北經發局提供）

▲新北經發局勇奪全球卓越建設獎金銀雙獎。（圖：新北經發局提供）

新北市政府經濟發展局打造的寶高智慧產業園區，於世界不動產聯盟（FIABCI）主辦的「全球卓越建設獎」中，一舉拿下「公部門基礎建設／環境適意工程類」全球金獎及「辦公建築類」全球銀獎，成為本屆少數獲得雙料殊榮的公共建設案，也是新北升格後首度奪下金獎。

經發局長盛筱蓉表示，寶高智慧產業園區一期自一○八年啟動開發、一一○年完工啟用，以智慧與永續為核心理念，成功將閒置土地轉型為兼具產業發展、生態環境與生活機能的智慧園區。園區除設置公托中心、綠地開放空間及完善公共設施，也導入智慧管理系統，打造優質投資環境，獲得國際評審高度肯定。

園區已吸引鴻海、Tesla及Garmin等國內外指標企業進駐，帶動產業升級與就業發展。經發局表示，目前市府正推動寶高園區二期開發，預計投入約二百七十億元，未來一、二期全面完成後，園區總面積將達九點四公頃，預估可創造約七千六百三十個就業機會及一百八十三億元年產值，持續打造新北成為產業發展重鎮。