寸步難行！北海道暴風雪教練救Ski 滑雪客：看不清

日本北海道近日遭遇嚴重暴風雪襲擊，多個知名滑雪勝地受到影響，造成交通中斷與安全隱憂。26日的突發暴風雪使二世谷、富良野等滑雪場能見度極低，纜車緊急停駛，許多滑雪客被困在山上。雖然27日暴風雪已趨緩，但電車停駛、公路封閉等後續影響仍然存在。專家提醒，雪季旅遊應預留充足時間緩衝，密切關注天氣與交通資訊，確保旅遊安全。

26日北海道下起暴風雪，在二世谷的滑雪場有不少教練、滑雪客冒著風雪要固定好滑雪板。（圖／IG:@carriejapan授權）

26日日本北海道突然颳起暴風雪，二世谷滑雪場的情況十分危急。暴風雪來襲時，滑雪場仍有不少遊客，纜車因此緊急停駛，導致部分遊客一度被困在纜車上。富良野滑雪場的遊客同樣面臨險境，台灣滑雪客BUBU表示，當時正在滑雪，回頭時發現四周全是雪，風勢強大得像颱風，只是吹的不是雨而是雪。

滑雪教練小廖的北海道生活認為，雪場通常會根據天氣預報決定是否開放，若預計有嚴重大雪，一般會直接關閉場地。但這次暴風雪來得又急又快，連滑雪場都沒有預料到。他建議，遇到暴風雪時，不要長時間暴露在強風下，因為強風很容易帶走人體熱量，可以挖雪洞避風保暖，一般滑雪者則應盡快進入室內避難。

26日北海道降下暴風雪，路上汽車都開得較慢。（圖／小廖的北海道生活授權）

暴風雪當天早上就開始降雪，道路積雪情況嚴重。在札幌的滑雪教練小廖26日早上出門時，就目睹了一起車禍事故。有旅客回到飯店時，發現雪大到吹進了飯店大廳。

雖然27日暴風雪已經停止，變成了美麗的雪白世界，但電車、公路部分仍然停駛或封閉。台灣滑雪客BUBU表示，滑雪場沒有人，也無法進入。旅遊達人傑西大叔提醒，日本雪季旅遊很容易遇到交通中斷的情況，建議在大範圍移動時，預留兩倍以上的時間作為緩衝，回國前一天最好提前抵達機場附近城市，避免因山區大雪影響後續行程。

旅客回到飯店，發現雪大到吹進大廳。（圖／IG:blythebubu授權）

幸運的是，目前沒有班機停飛的情況。專家強調，遊客務必留意天氣與交通資訊，遇到暴風雪時不要勉強上山或移動，才能確保旅遊安全。在二世谷，有人拍攝到暴風雪時人們只能爬在地上匍匐前進，甚至有單板滑雪板被強風直接吹到空中並被颳下山的驚險畫面。

