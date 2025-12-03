寺廟土地多數未合法化!桃市民政局拍幽默短片 創意手法宣導政策

桃園民政局為推動寺廟土地合法化，創新打造「土地公ㄟ煩惱」宣傳短片，將生硬政策轉化為幽默有趣的內容傳遞給民眾。該局特別組成民政影視小組，由局內成員自行負責劇本、拍攝、演出及剪輯，不僅節省經費，更以創意手法將複雜政策轉為生活語言。因應民眾接收資訊習慣的改變，讓政府政策溝通更貼近大眾，使民眾輕鬆了解宗教建築物用地合法化的重要性及申辦方式。

「土地公ㄟ煩惱」短片透過生活化情境和幽默對白，呈現土地公向農夫求助，希望幫忙將廟宇合法登記的有趣劇情。桃園民政局長劉思遠表示，民眾的接收習慣已逐漸改變，政府機關也必須跟上趨勢，而影片正是一種全新的政策溝通模式。他強調，在推動政策時，同時也要思考如何表達，讓民眾能夠聽得懂。這支宣傳短片的製作相當特別，由桃園民政局內部成員組成的「民政影視小組」負責。從劇本撰寫、實地拍攝、角色演出，到後期剪輯工作，都是由局內人員及替代役共同完成，就連劉思遠局長也親自參與，展現團隊的創意與執行力。

民政局表示，中央政府一直致力推動土地合法化。過去由於用地問題，許多寺廟並未建在合法的宗教用地上。但現在民眾只需攜帶相關文件到民政局，就能完成申辦手續，解決長久以來的土地問題。桃園民政影視小組已經製作了多支宣傳短片，雖然拍攝過程中難免出現一些NG畫面，但他們善於融合時事與創意元素，用風趣幽默的方式，將原本生硬的政策轉化為民眾容易理解的生活語言。這種創新的宣傳方式，不只節省了市府宣導經費，更把政策資訊能以輕鬆愉快的方式傳達給民眾，增進政府與市民間的溝通效果。

