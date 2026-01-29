寺廟挖出「純金棺材」！專家見「紅絲帶」：絕不能開

國際中心／李筱舲報導



中國山西省太原龍泉寺在2008年維修水池時，意外挖掘出震驚全球的唐代地宮，更出土一具金光閃閃、工藝技術高超的「純金棺材」。這具金棺體積雖小，卻被層層寶函包覆，華麗程度令世人驚豔。然而，這件國寶出土至今已過18年，專家卻始終「不敢開箱」，也讓金棺內的神祕遺存成為考古界的一大懸念。





塵封千年！寺廟地宮挖出「純金棺材」 專家見外殼繫「1條紅絲帶」：絕不能開

這個「純金棺材」採用極其罕見的「五重寶函」結構，此圖為木槨。（圖／翻攝自小紅書）





水池修繕驚動千年祕密：龍泉寺唐代「五重寶函」出土

據了解，這具金棺於2008年5月8日在山西省太原市的龍泉寺出土，當時廟方正準備挖消防水池，結果竟發現了千年的唐代地宮。經考古團隊調查發現，這個「純金棺材」採用極其罕見的「五重寶函」結構，由最外層的石函，依序嵌套木槨、銅槨、銀槨，核心則是一具僅約10公分長的純金小棺。金棺表面不僅閃耀出金屬光澤，還刻滿佛教吉祥圖紋，外面繫著一條滿是佛教吉祥圖紋的紅絲帶，相當精緻。專家推測，這種超越常規的供奉規格，棺內極可能盛裝著佛門至寶「佛舍利」，而非一般貴族的遺骨，其宗教與學術價值難以估算。

塵封千年！寺廟地宮挖出「純金棺材」 專家見外殼繫「1條紅絲帶」：絕不能開

右圖為銀槨層，左圖為最內部的「純金棺材」。（圖／翻攝自小紅書）

揭開專家不敢貿然「開箱金棺」的背後考量

面對外界對「開箱」的強烈好奇，專家坦言，目前面臨三大技術問題：首先是棺外的紅絲帶歷經千年，接觸氧氣後容易粉碎，現有的技術無法在不破壞絲綢的情況下解開；其次是金棺內部處於穩定微環境，貿然開啟恐導致文物灰飛煙滅；最後是「研究價值」，金棺為唐代古物，且製作之工藝技術極為精細，在沒有十足把握前，誰都不敢貿然開棺承擔毀壞國寶的罪名。這具神祕金棺將繼續保存於博物館中，等待未來科技突破瓶頸，再揭開這份千年謎底。

