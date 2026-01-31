一封信救了輝達！揭祕黃仁勳傳奇人生 從洗碗工化為五兆男

財經中心／王文承報導

輝達（NVIDIA）執行長、被譽為「AI教父」的黃仁勳於29日再度旋風來台，此行不僅親自會面台積電創辦人張忠謀，也出席輝達尾牙，並舉辦備受外界關注的「兆元宴」，一舉一動都成為焦點。隨著黃仁勳再度站上鎂光燈前，不少人也開始好奇，他究竟出身於什麼樣的背景？又是如何一步步將輝達打造為全球AI產業的領導企業，進而贏得「AI教父」的稱號？此外，他又是如何與台積電創辦人張忠謀結識，並建立深厚交情？

《三立新聞網》特別整理黃仁勳的生平背景、創辦輝達的關鍵歷程，以及他與張忠謀之間的友誼故事，帶領讀者深入了解這位改變全球科技版圖的AI巨擘。

黃仁勳出身背景

別聽黃仁勳說著一口流利的英文，他可是「正港」的台灣人！出生於台南的黃仁勳，5歲時就離開台灣到了泰國，因泰國政局不穩，直到9歲時才與哥哥一同前往美國，投靠當地親戚生活。畢業於奧勒岡州立大學後，他進入美國矽谷擔任晶片工程師，但因無法負荷龐大的工作壓力，決定前往史丹佛大學進修電子工程碩士，為未來的技術發展奠定基礎。

黃仁勳靠打工學會獨立 培養「能屈能伸」的韌性

黃仁勳曾透露，在年僅十幾歲時，哥哥便幫他找了一份打工工作，讓他到美式家庭連鎖餐廳 Denny's 擔任服務生。一開始他從最基層的洗碗工做起，後來轉任點餐服務人員。這段經歷讓原本內向的黃仁勳，學會如何與陌生人自在地溝通與相處，也在潛移默化中培養出他「能屈能伸」的性格與處世之道。

黃仁勳30歲生日創立NVIDIA

據外媒報導，最初黃仁勳找了2位朋友在美國連鎖餐廳 Denny's 發想創業構想。當時他們雖各自已有穩定工作，卻常在Denny's 聚會討論未來技術發展，一次就坐上四小時以上，並靠著免費續杯咖啡度過無數夜晚。由於佔用座位時間過長，他們最後甚至被「請」到餐廳後方與加州警察共用辦公室，成為創業初期最具代表性的趣事之一。

這段從Denny's出發的創業歷程，不僅見證了黃仁勳的堅持與遠見，也為NVIDIA的全球崛起奠定了基礎。如今，NVIDIA早已從一家新創企業，成長為全球AI技術與圖形運算領域的領導者，而這一切，都起源於一間餐廳裡的夢想對話。

黃仁勳從矽谷工程師到AI教父

根據《ELLE》報導，1993年，黃仁勳創辦了NVIDIA，正式踏上AI技術發展之路。他對AI未來的洞察力遠超同儕，早在2018年便領先全球推出第一款專為機器人設計的AI晶片「Jetson Xavier」，成功搶占技術高地。他深信，人工智慧將深刻改變全球科技格局，而他也用實際行動證明這一點。

隨著ChatGPT、Google等AI應用技術的迅速崛起，AI晶片需求激增，NVIDIA的技術與市佔率節節攀升，成為推動全球AI應用不可或缺的關鍵角色。在產業聲量與投資市場雙雙發酵下，NVIDIA市值飆升，黃仁勳也成為科技界最受矚目的傳奇人物之一。

1993年，黃仁勳創辦了NVIDIA，正式踏上AI技術發展之路。（圖／資料照）

黃仁勳家庭故事曝光 兒子女兒學歷驚人

黃仁勳過去曾在訪問中透露，妻子Lori是他的初戀，兩人自大學實驗課認識，感情穩定，育有一子一女，兩位子女皆擁有亮眼學歷與多元職涯經歷，成為科技圈罕見的「高知識家族」。

黃仁勳過去曾在訪問中透露，妻子Lori是他的初戀，兩人自大學實驗課認識，感情穩定。（圖／翻攝輝達）

為何總是穿皮衣？

黑色皮衣早已成為黃仁勳的招牌造型，對於為何總是穿皮衣，他幽默地回應：「因為皮衣是我太太買的，所以我就穿。如果我不穿，就得自己去買衣服。」此外，他也提到，固定穿黑色皮衣可以省去每天思考穿搭的煩惱，有助於減少不必要的決策負擔。

黑色皮衣早已成為黃仁勳的招牌造型，對於為何總是穿皮衣，他幽默地回應：「因為皮衣是我太太買的，所以我就穿。如果我不穿，就得自己去買衣服。」 （圖／讀者提供）

AI學霸兒子從酒吧走回NVIDIA

黃仁勳的長子黃勝斌（Spencer Huang）雖擁混血臉孔，卻與父親神韻相似。他擁有美國哥倫比亞學院的國際市場學與文化研究雙學位，並陸續在麻省理工學院（MIT）、哈佛大學修讀AI與商業課程，2022年取得紐約大學MBA，主修AI領域。

然而黃仁勳並未「虎爸上身」，反而讓兒子自由發展。黃勝斌2010年回台加入輝達台灣分公司，從市場部實習生做起，負責拍照、翻譯、展場打雜等工作。他還自行成立攝影公司，並在2013年轉行當調酒師，甚至與朋友合資經營酒吧。然而酒吧在疫情衝擊下於2021年關閉。歷經福特、Ommo Technologies、輝瑞等企業後，他最終在2022年返回美國總部，目前於NVIDIA擔任產品經理，負責雲端原生技術，簡化機器人模擬應用。

女兒學廚藝轉戰科技 NVIDIA Omniverse市場總監

黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）起初選擇與科技無關的道路。她2012年於美國餐飲學院取得餐飲商業管理學位，之後赴巴黎、倫敦藍帶廚藝學校深造，曾於多間米其林二星餐廳與知名酒店工作。後來，她逐步轉向科技產業，2019年就讀MIT AI課程，2021年取得倫敦商學院MBA，並於2020年進入NVIDIA從實習生做起。今年初，她已升任為圖形與模擬平台「NVIDIA Omniverse」的市場總監，專責品牌推廣與內容設計。

AI教父的家訓：保持好奇心 踏實走每一步

黃仁勳的子女雖各自有華麗學經歷，但從未「一步登天」，都從基層開始做起。熟識黃勝斌的人形容他「謙虛低調」，在台灣工作10年講得一口流利中文。他曾透露父親從不誇獎，只簡單說句「Good job」，卻深植他一個信念：保持好奇心，才是成長不斷的動力。

輝達執行長黃仁勳來台，邀請台積電創辦人張忠謀，一起大啖寧夏夜市美食。。（圖／寧夏夜市榮譽會長提供）

【黃仁勳×張忠謀】 輝達與台積電如何攜手改寫AI晶片歷史？

當今科技業最具影響力的兩位華人，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與台積電創辦人張忠謀，曾經有過一段「語音未回、親寫信」的創業交集。這段被稱為AI與半導體黃金合作的開端，幾乎以一通電話，決定了輝達的未來命運。

一封信打開關鍵合作之門 黃仁勳與張忠謀的第一次對話

黃仁勳接受《BAZAAR》採訪時表示，1990年代初，創立輝達之初，積極尋求與晶片製造商合作，數次聯繫台積電無果，甚至語音訊息也未獲回應。他最後親筆寫信給台積電董事長張忠謀，原以為會石沉大海，沒想到不久後便接到張忠謀來電。

當時正值週五傍晚，黃仁勳辦公室內員工正準備打電動慶週末，他接起電話大喊：「他媽的都給我閉嘴，我在跟張忠謀通電話！」這通電話，開啟了兩人的長期合作。

張忠謀回憶：「當時輝達規模很小，幾乎快破產，但我看得出這個年輕人真誠、坦率，有話直說，我們聊得很投緣。」

黃仁勳積極尋求與晶片製造商合作，數次聯繫台積電無果，他最後親筆寫信給台積電董事長張忠謀，原以為會石沉大海，沒想到不久後便接到張忠謀來電。 （圖／翻攝自Computex Taipei官網）

華裔移民的共鳴 「竹子天花板」與逆境突破

根據《BAZAAR》報導，張忠謀與黃仁勳皆是華裔，在美國白人主導的科技業中打拚多年。曾有評論認為他們被「竹子天花板（Bamboo Ceiling）」所限制，雖擁高技術比例，但晉升管理層機會極低。儘管外界高度關注族群議題，黃仁勳選擇低調不談身分政治，表示：「我以前沒想過這樣的問題，現在也不會去想。」

合作危機 台積電一次製程失誤 差點讓輝達破產

1998年，輝達與台積電合作製造晶片時，因為化學製程失誤導致大量晶片短路，超過一半產品報廢。當時輝達幾乎傾盡資金製作這批晶片，差點破產，最後只能賣出部分股權求生。這段危機，也成為雙方關係中最關鍵的磨合期。

後來居上 NVIDIA×TSMC攜手打造AI世代

儘管起初合作歷經波折，隨著NVIDIA晶片設計日益複雜，台積電成為其不可或缺的生產夥伴。這段關係也讓黃仁勳有機會重返台灣，參觀台積電無塵室。那裡超潔淨的環境讓他震撼不已，從風扇吹拂、靜電除塵、空氣循環到製程儀器無人敢觸，全是晶片誕生的神聖殿堂。

這種超高精密製程，讓台積電年產晶片數千萬顆，成為全球AI發展的核心推手。而輝達也因AI晶片需求暴增，市值突破兆元，進一步穩坐全球科技龍頭之一。

輝達也因AI晶片需求暴增，市值突破兆元，進一步穩坐全球科技龍頭之一。（圖／記者鄭孟晃攝影）

【黃仁勳夜市記憶】AI教父童年疤痕背後故事

黃仁勳每次訪台，都必定造訪台灣夜市，親民作風深受好評。這次他特別分享了自己與夜市的一段童年回憶，並透露自己最愛的台灣美食之一就是熱騰騰的牛肉麵。

黃仁勳快閃逢甲夜市

黃仁勳去年1月16日旋風來台快閃台中，原本預計晚間要好好逛逢甲夜市，許多民眾得知消息後慕名前往，希望能與黃仁勳拍照，造成現場不斷推擠、秩序大亂，黃仁勳最後什麼美食都沒吃到，就打道回府。

黃仁勳每次訪台，都必定造訪台灣夜市，親民作風深受好評。（圖／資料照）

黃仁勳童年夜市意外 臉上疤痕成一輩子記憶

根據黃仁勳在演講中的自述，他約四歲時在台南逛夜市，不慎靠近正在洗刀的小販，結果被割傷臉頰，血流不止。這段意外不僅在他臉上留下疤痕，也成了他對台灣夜市最深刻的記憶。如今功成名就，黃仁勳重返舊地，依然保有對台灣夜市的深情與敬意。

黃仁勳最愛台灣牛肉麵 親民作風圈粉無數

黃仁勳不只熱愛夜市，還坦言每次回台必吃牛肉麵，尤其偏好路邊攤版本。他喜歡坐在塑膠椅上、用免洗筷配酸菜，大快朵頤燉得軟爛的牛腩。這樣的飲食習慣展現出他親民、無架子的風格，也讓台灣民眾對他好感度暴增。

擁有刺青頑童科技CEO

身為非典型科技CEO的代表人物之一，黃仁勳的左肩竟然刺有一個「Nvidia輝達」的刺青！這段故事起源於他與員工的一次對話，當時大家討論如果公司股價突破100美元，應該做些什麼慶祝。有員工提議剃光頭、染藍髮等，而黃仁勳則說：「到時候我會去刺個青。」當Nvidia股價真的突破100美元時，他也信守承諾，在左手臂靠近肩膀處刺上了Nvidia的Logo。這個刺青是在2008年完成的，還是由他的兒子開車陪他前往刺青店；談起當時的經驗，黃仁勳只記得：「真的很痛！」

台語流利、不戴手錶 「活在當下」的黃仁勳哲學

除了美食與回憶，黃仁勳也分享他的人生觀。他流利的台語令人印象深刻，更直言不戴手錶是因為「現在」才是最重要的。他強調輝達沒有長期策略，當下的每一步才是成功關鍵。這種活在當下、專注眼前的理念，也讓輝達成為AI時代的領導品牌。

（黃仁勳強調輝達沒有長期策略，當下的每一步才是成功關鍵。這種活在當下、專注眼前的理念，也讓輝達成為AI時代的領導品牌。（圖／資料照）

黃仁勳給年輕人12大金句



1. 跑起來，不要用走的，不管是為了捕食而奔跑，還是為了逃離被當作獵物而奔跑。

2. 坦誠面對錯誤，以及謙卑尋求幫助，是聰明、成功人士最難學會的。

3. 永遠不要停止問問題以及找答案。好奇心是推動進步的關鍵。

4. 成功是正在進行的過程。成功並不是實現目標，而是不斷改進以及突破界線。

5. 不要害怕以不同的方式思考，勇敢挑戰現狀。

6. 開放合作和夥伴關係，是推動進步和創新的關鍵。

7. 欣賞真誠的人。

8. 這世界需要更多夢想家和實踐者，而不是只會出張嘴的人。

9. 擁抱未知、擁抱變化。這才是真正突破發生的地方。

10. 你們所處的年代很複雜，卻也是你們的機會。

11. 失敗並不是結束，失敗是學習和成長的機會。

12. 領導力是能為他人創造發光的舞台。

黃仁勳給年輕人的金句， 跑起來，不要用走的，不管是為了捕食而奔跑，還是為了逃離被當作獵物而奔跑。（圖／翻攝自NVIDIA Taiwan）

