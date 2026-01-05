封口半年喊保護？衛生局長千字文止血沒用 李雅靜再轟高雄社安網破洞

高市府衛生局長黃志中。高市府衛生局提供



高市府衛生局前高層涉藉職務之便誘騙未成年少女性侵案持續延燒，衛生局長黃志中急發千字聲明，強調過去半年選擇低調，是基於「保護孩子的生命與身心狀態」考量，試圖為市府止血，此舉引發高市議員李雅靜怒火；她痛批黃志中拿孩子當擋箭牌、政治防火牆，痛批高雄社會安全網破洞誰負責？並點名黃志中下台。

國民黨高雄市議員李雅靜直指，黃志中在聲明中主動揭露被害人屬「自殺高風險個案」、「家庭狀況複雜」、「情緒隨時不穩定」，反問「如果真的為了保護孩子，為何昨天不能說、今天卻可以一次全說？」她痛批，這樣的做法不是保護，而是將孩子的脆弱狀態當作政治防火牆。

廣告 廣告

李雅靜質疑，若被害人真如黃志中所述難以承受社會關注，那最不應該的就是由主管機關首長親自公開貼標籤、下診斷，將高度敏感的個人狀況攤在陽光下，作為為自己辯護的理由。她批評，黃志中一邊指責外界用詞可能傷害孩子，另一邊卻親手揭露其最私密的風險評估，形同自打嘴巴。

針對黃志中聲稱「一個敗類不代表整個制度」，李雅靜則指出，問題從來不在第一線社工或基層人員，而在於該名涉案高層能長期濫用公部門系統、查詢個資、鎖定弱勢未成年，卻未被即時發現，顯示社會安全網在權限控管、異常查詢警示與內控稽核上全面失靈，質疑半年全面封口的決策，更凸顯問題並非單一個案，而是結構性崩壞。

對於黃志中表示「下台很容易，但問題不會因此解決」，李雅靜回應，真正無法解決問題的，是一個連誠實面對失職都做不到的局長，並強調責任不是寫長文、訴諸悲情或披上道德光環，而是不拿孩子當政治籌碼、不把行政失誤包裝成高尚選擇。

李雅靜進一步指出，此案不會因一篇聲明就翻頁，議會將持續追查責任歸屬與制度破口，因為高雄的孩子，不該生活在「出事先蓋牌、被揭發才高喊保護」的社會安全網之中，並再次點名黃志中下台負責。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

狼官性侵羈押半年未裁罰！遭轟「封口」蓋牌 市府發聲釋疑

烏龍鯛藥檢、狼官性侵爭議齊發 衛生局長下台呼聲高？知情者曝可能性

狼官性侵少女案延燒！高市衛生局長千字文止血 柯志恩：搞錯方向