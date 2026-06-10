封存老時光的香氣 萬得醫院飄散文學與風土的芝麻香

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2026「微冊食光漫遊」系列活動持續展開，日前於土庫萬得醫院辦理「封存老時光的香氣」文學講座，吸引約20位民眾共同參與。活動結合土庫在地繪本《暖心油你》導讀、食農教育及文學手作體驗，透過閱讀、風味與創作的多重感官連結，引領民眾認識土庫的產業文化與土地故事，在書香與油香交融之中，留下充滿地方記憶的閱讀體驗。

雲林縣長張麗善表示，「微冊角落」長期致力推動閱讀走入日常生活，透過多元形式將閱讀從圖書館延伸至社區、店家與特色場域。今年「微冊食光漫遊」以文學與飲食為主軸，結合地方產業、文化記憶與閱讀推廣，讓民眾從品味地方風味的過程中，看見雲林豐厚的人文底蘊與土地故事，也展現閱讀與地方創生相互連結的多元可能。

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本場活動由萬得醫院王襄捷老師文學引言開場，順成油廠第三代暨繪本繪者王瑋婷接續敘說土庫在地繪本《暖心油你》，透過故事閱讀帶領參與者認識土庫的人文風景與產業文化，從繪本中的情感與記憶出發，開啟一場關於土地、生活與香氣的文學旅程。活動同時結合食農教育內容，微冊店家「順成油廠」也解說冷壓芝麻油及花生油的製程，介紹傳統榨油工藝與在地農產特色，讓民眾深入了解日常餐桌背後的產業故事與職人精神。

活動也將Bookpanda閱讀外送服務理念融入其中，呼應微冊角落「把書帶出圖書館」的核心精神，透過創新閱讀推廣模式，讓閱讀資源突破場域限制，走入社區與民眾日常生活。

文化觀光處長謝明璇指出，本場活動以「封存老時光的香氣」為主題，文觀處及活動團隊青年放大，合力將歷史空間、文學閱讀、地方產業與感官體驗相互融合，希望透過繪本導讀、食農教育及創作體驗，引導民眾從文字出發認識土庫的人文風景與產業特色。閱讀不只是知識的累積，更是理解土地、連結生活的重要媒介，期待讓更多民眾在參與過程中感受閱讀的溫度與地方文化的魅力。

本次活動最大亮點為「文學香料風味油」體驗，邀請民眾將閱讀感受轉化為專屬香氣封存於瓶中。當文字與香氣交織，不只是收藏一句話，更是保存一段關於雲林、閱讀與生活的美好記憶，展現「封存老時光的香氣」的深刻意涵。

2026「微冊食光漫遊」系列活動後續將陸續於雲林各特色場域登場，包括6月20日於三秀園辦理「園林詩夢：百年遺風的酸甘甜」、8月22日於花囍烘焙坊辦理「繁花盛開的文字：老屋裡的玫瑰食驗」，以及7月、9月推出飲食文學沙龍系列講座，邀請知名作家與講者帶領民眾從飲食書寫、土地觀察與生活記憶等面向閱讀雲林。主辦單位誠摯邀請民眾持續關注活動資訊，走進雲林各地微冊角落，一起翻開書頁、品味風土，在文學與飲食之間感受屬於雲林的韻味食光。

資料來源：雲林縣政府