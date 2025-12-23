封存船舶貯藏室之船員自用菸酒 離境始能啟封使用 以免觸法受罰

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄關表示，國際航線船舶貯藏室封存之船員自用菸酒，離境始能啟封使用，以免受罰。

高雄關進一步說明，依據船舶需用物品申請驗放作業要點第4點第2款及運輸工具進出口通關管理辦法（下稱運輸工具辦法）第48條規定，船員自用菸酒每船每月有合理數量限制，經海關審核數量合理及查驗無訛後，監視封存於船舶貯藏室，俟離境始能開啟；倘因特殊事故而需開啟，須向海關申請核准始得於離境前啟封。為避免危害邊境管制秩序及國課徵收，爰予重申離境或因特殊事故經海關核准，始能啟封使用上開菸酒。

高雄關強調，船舶停靠期間，海關得隨時派員登船查核封條與菸酒封存數量，如經發現封條遭破壞或菸酒數量短少情事，除須補繳相關菸酒稅捐外，並將依關稅法及運輸工具進出口通關管理辦法裁罰運輸業者，呼籲業者務必遵守規定，以免觸法受罰。（圖／記者王雯玲翻攝）