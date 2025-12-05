封小紅書只為反中？郭正亮點名這人怒嗆雙標

▲小紅書在台灣即將遭封鎖1年。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，前立委郭正亮直言，小紅書自從進來台灣，目前累計有1700多件涉詐案，所以刑事警察局要停小紅書1年，夠效率吧？這恐怕會是內政部長劉世芳的手筆，因為劉世芳就是最反中的。涉詐案1700多件，算多嗎？你看臉書有多少？

根據刑事局，自去年至今，小紅書在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元。內政部因此將發布「停止網路解析及限制接取」命令，封鎖台灣境內的連線路徑。不過，郭正亮昨上《新聞大白話》指出，請問涉詐案，誰超過臉書啊？他在臉書個人檢舉過60次，還有LINE的詐騙，但他還沒在小紅書看到詐騙案。

郭正亮提到，小紅書自從進來台灣，目前累計有1700多件涉詐案，所以刑事警察局要停小紅書1年，夠效率吧？這恐怕會是內政部長劉世芳的手筆，因為劉世芳就是最反中的。涉詐案1700多件，算多嗎？你看臉書有多少？所以政府一再有這種現象，大家就會覺得你雙標嘛，就會引爆民怨。

