封小紅書惹怒300萬用戶 FB詐騙高十倍不封挨轟雙標！刑事局最新回應
內政部以「涉詐」為由，宣布自12月4日起對中國社群平台「小紅書」實施為期1年的「停止解析」限制，但禁令一出，立刻引發強烈反彈，批評聲浪橫跨年輕族群、在野黨到資訊自由倡議者，各界同時質疑臉書等其他國際社群平台的詐騙案量與財損都遠高於小紅書，難道也要封禁？痛批政府「雙重標準」。對此，警政署刑事局今（6日）出面回應，強調全案屬依法執行，政府將持續打詐。
300萬用戶反彈：平台以美妝旅遊為主，禁令被批「突襲」
小紅書在台擁有約300萬活躍用戶，主要集中於20～35歲女性。大量女性用戶表示小紅書平台內容以美妝、穿搭、旅遊、追星、生活風格或女性主義為主，「根本沒有政治、詐騙議題」，因此對政府突然封鎖極度反感。
社群上甚至開始出現「VPN推薦」帖文，有網友擔心這是「台灣資訊管制的第一步」、「真正的風險不是禁小紅書，而是我們默默接受『政府可以開始管制資訊入口』。」、「只要接受第一個，之後要禁什麼就很容易。」
爭議核心：其他平台詐騙量更高，小紅書卻被封？
而爭議最大焦點之一，是「詐騙量不成比例」。台灣數位發展部的詐騙通報顯示，Facebook 30天案件量：5萬1468件、Threads：1萬232件、Instagram：6862件，而小紅書卻是兩年：1706件；FB一個月就遠高於小紅書兩年。
在野黨批雙標 是打詐還是打意識形態？
國民黨鄭麗文批評，小紅書是最少政治性的社群，政府卻以打詐為名築起網路長城，「民進黨活成自己最討厭的樣子」；民眾黨則認為，若照政府邏輯，未落地台灣且詐騙案高達790件的Tinder也應封鎖，「是打詐還是打意識形態？」
行政院強調數位主權 小紅書拒回應改善要求，問題不在政治立場
面對外界炮火，行政院長卓榮泰否認政治動機，強調小紅書拒不回應改善要求，是影響台灣言論自由與數位主權的核心問題：「小紅書來自中國，用它的不自由傷害我們的自由，這是不能接受的。」也表示，這次一年期限制是「觀察期」，若小紅書仍不改善：「未來會有更好的科技方法處理，可能直接斷掉。」
他也點名TikTok雖有回應政府要求，但若不改善仍不能放任，將以一致標準處理。
刑事局強硬回應：符合《詐防條例》緊急要件 反駁雙標
面對外界質疑，刑事局今再度以強硬口吻回應，強調小紅書涉詐事證明確，且在國安局今年7月的資安抽檢中，15項指標「全數違規」，包含過度蒐集個資、權限濫用與資料傳輸異常等嚴重疑慮。刑事局表示，小紅書自113年1月至114年11月間已涉及1706件詐欺案，累計財損高達2.4768億元，單筆最高甚至達820萬元。
此外，平台完全不與台灣方面溝通，也未回覆官方改善要求，使台灣在追查詐欺集團時無法取得任何協助。依照《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，這類拒絕治理且涉詐明確的平台，已屬「緊急案件」，因此停止解析是合乎法令的必要手段。
針對外界批評此舉是針對中資平台，刑事局反駁「雙標」說法，指出Meta、Google、TikTok、LINE等跨國平台皆已依規定納管，設有在台法律代表，並配合政府要求加強防詐作為。過去兩年，Meta在台移除430萬則詐騙廣告，LINE也停權9萬2831個詐騙帳號；政府更因廣告管理缺失等問題，對Meta累計開罰1850萬元。刑事局強調，其他平台都在治理框架之內，可以進行監督、審查與裁罰，唯獨小紅書拒絕配合。
學界看法分歧 合法執法與資訊自由之間的界線仍模糊
台灣國防安全研究院副研究員曾怡碩認為，小紅書涉詐已有具體事證，加上平台拒絕改善，政府依法行政屬合理措施。但人權團體則持保留態度，台灣人權促進會副秘書長周冠汝指出，政府尚未清楚說明與小紅書的溝通內容及違法全貌，因此難以判斷封鎖是否符合比例原則，也可能對資訊自由造成長期影響。
淡江大學兼任教授方恩格表示，若政府要以資安理由封鎖平台，應加強社會溝通，否則外界容易將此行動解讀為政治動作，與兩岸敏感關係緊密連結。
更多鏡報報導
獨家／誘捕翻車300萬被搶還被打 北市警雪恥！勦破黑幫風飛砂追回78萬
獨家／「聖石金」遭控吸金黑歷史曝光！實際負責人竟是通緝犯9月才落網
鑽到神經束！北市牙醫「植牙失手」害患者嘴麻骨髓炎
其他人也在看
賴瑞隆兒子…霸凌增至3人！議員PO圖：他只是8歲小孩 全網灌爆一面倒
是出來救火還是澆油？立委賴瑞隆有意角逐高雄市長大位，近日卻爆出兒子在學校徒手毆打同學，還將被害者堵在廁所12分鐘，恐嚇「出來就打死你、甩你耳光！」，受害人數增至3人。如今再傳出兒子疑似為了增加「好感度」，當著同學的面脫褲子多達4次。對此，議員簡煥宗逆風護航，PO出一張足球照並寫下：「他只是8歲小孩，只因為他的爸爸要選高雄市長，就演變成一起政治事件」。離經叛道的說辭，網友一面倒灌爆留言區。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 120
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 240
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 168
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 149
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 342
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 496
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 77
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 84
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 450