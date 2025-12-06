封小紅書惹怒300萬用戶 FB詐騙高十倍不封挨轟雙標！刑事局最新回應

內政部宣布要封禁小紅書1年，引起強烈反彈。取自微博

內政部以「涉詐」為由，宣布自12月4日起對中國社群平台「小紅書」實施為期1年的「停止解析」限制，但禁令一出，立刻引發強烈反彈，批評聲浪橫跨年輕族群、在野黨到資訊自由倡議者，各界同時質疑臉書等其他國際社群平台的詐騙案量與財損都遠高於小紅書，難道也要封禁？痛批政府「雙重標準」。對此，警政署刑事局今（6日）出面回應，強調全案屬依法執行，政府將持續打詐。

300萬用戶反彈：平台以美妝旅遊為主，禁令被批「突襲」

小紅書在台擁有約300萬活躍用戶，主要集中於20～35歲女性。大量女性用戶表示小紅書平台內容以美妝、穿搭、旅遊、追星、生活風格或女性主義為主，「根本沒有政治、詐騙議題」，因此對政府突然封鎖極度反感。

社群上甚至開始出現「VPN推薦」帖文，有網友擔心這是「台灣資訊管制的第一步」、「真正的風險不是禁小紅書，而是我們默默接受『政府可以開始管制資訊入口』。」、「只要接受第一個，之後要禁什麼就很容易。」

爭議核心：其他平台詐騙量更高，小紅書卻被封？

而爭議最大焦點之一，是「詐騙量不成比例」。台灣數位發展部的詐騙通報顯示，Facebook 30天案件量：5萬1468件、Threads：1萬232件、Instagram：6862件，而小紅書卻是兩年：1706件；FB一個月就遠高於小紅書兩年。

在野黨批雙標 是打詐還是打意識形態？

國民黨鄭麗文批評，小紅書是最少政治性的社群，政府卻以打詐為名築起網路長城，「民進黨活成自己最討厭的樣子」；民眾黨則認為，若照政府邏輯，未落地台灣且詐騙案高達790件的Tinder也應封鎖，「是打詐還是打意識形態？」

行政院強調數位主權 小紅書拒回應改善要求，問題不在政治立場

面對外界炮火，行政院長卓榮泰否認政治動機，強調小紅書拒不回應改善要求，是影響台灣言論自由與數位主權的核心問題：「小紅書來自中國，用它的不自由傷害我們的自由，這是不能接受的。」也表示，這次一年期限制是「觀察期」，若小紅書仍不改善：「未來會有更好的科技方法處理，可能直接斷掉。」

他也點名TikTok雖有回應政府要求，但若不改善仍不能放任，將以一致標準處理。

刑事局強硬回應：符合《詐防條例》緊急要件 反駁雙標

面對外界質疑，刑事局今再度以強硬口吻回應，強調小紅書涉詐事證明確，且在國安局今年7月的資安抽檢中，15項指標「全數違規」，包含過度蒐集個資、權限濫用與資料傳輸異常等嚴重疑慮。刑事局表示，小紅書自113年1月至114年11月間已涉及1706件詐欺案，累計財損高達2.4768億元，單筆最高甚至達820萬元。

此外，平台完全不與台灣方面溝通，也未回覆官方改善要求，使台灣在追查詐欺集團時無法取得任何協助。依照《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，這類拒絕治理且涉詐明確的平台，已屬「緊急案件」，因此停止解析是合乎法令的必要手段。

針對外界批評此舉是針對中資平台，刑事局反駁「雙標」說法，指出Meta、Google、TikTok、LINE等跨國平台皆已依規定納管，設有在台法律代表，並配合政府要求加強防詐作為。過去兩年，Meta在台移除430萬則詐騙廣告，LINE也停權9萬2831個詐騙帳號；政府更因廣告管理缺失等問題，對Meta累計開罰1850萬元。刑事局強調，其他平台都在治理框架之內，可以進行監督、審查與裁罰，唯獨小紅書拒絕配合。

學界看法分歧 合法執法與資訊自由之間的界線仍模糊

台灣國防安全研究院副研究員曾怡碩認為，小紅書涉詐已有具體事證，加上平台拒絕改善，政府依法行政屬合理措施。但人權團體則持保留態度，台灣人權促進會副秘書長周冠汝指出，政府尚未清楚說明與小紅書的溝通內容及違法全貌，因此難以判斷封鎖是否符合比例原則，也可能對資訊自由造成長期影響。

淡江大學兼任教授方恩格表示，若政府要以資安理由封鎖平台，應加強社會溝通，否則外界容易將此行動解讀為政治動作，與兩岸敏感關係緊密連結。



