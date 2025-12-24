封小紅書打詐？數發部長坦言：詐騙案件主要集中Meta、Threads

內政部日前以「小紅書」App拒絕配合打擊詐騙為由，要求台灣網路資訊中心封鎖其網域一年，影響約300萬名台灣用戶。國民黨立委洪孟楷質疑，平台被封後，政府打詐是否真的見效，相關通報與被詐金額是否出現明顯下降。數發部長林宜敬坦言，詐騙案件主要仍集中在Meta、Threads等平台，並非小紅書。

立法院交通委員會邀請數位發展部、行政院打詐中心等單位進行「社群平台打詐成效」專案報告。洪孟楷在立法院交通委員會質詢時指出，打詐通報平台顯示，通報來源仍以Meta、Threads為大宗，顯示下架小紅書與整體打詐成效之間，存在明顯落差；洪孟楷並當場質問林宜敬，現在詐騙是否有變少？

廣告 廣告

數發部長林宜敬說明，政府並未直接下架小紅書，而是由內政部要求台灣網路資訊中心封鎖相關網域；就通報數據而言，詐騙案件主要仍集中在Meta、Threads等平台，並非小紅書。

洪孟楷則反駁，根據數發部資料，打詐通報中有80至90％來自同一詐騙集團，政府卻將重點放在小紅書，形同「大砲打小鳥」，容易被質疑選擇性辦案。他也點出，打詐儀表板顯示，15日被詐金額達2億元、16日約1.8億元，22日仍有1億元，詐騙金額居高不下。

林宜敬回應，打詐儀表板與平台封鎖皆屬內政部權責；不過洪孟楷強調，政府是一體的，數發部肩負關鍵功能，社會也有所期待，所有部會都應動起來，強力要求社群平台杜絕詐騙廣告，否則政府恐怕淪為變相縱容的幫兇。

【看原文連結】