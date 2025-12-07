封小紅書挨批「變共產黨」劉世芳：小偷到你家還談自由？

「小紅書」因被認定涉入多起詐騙案不配合反詐封1年，立委蘇巧慧強調，小紅書違反政府15項資安規範。（柯毓庭攝）

「小紅書」因被認定涉入多起詐騙案不配合反詐封1年。內政部長劉世芳與2026將代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧今（7）日到樹林濟安宮參拜，劉世芳指出，小紅書不遵守台灣規範，

針對台北市長蔣萬安批中央「反中反到自己變共產黨」，劉世芳表示，台灣並沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會，「我們一再強調內政部警政署刑事局處分根據《詐欺犯罪危害防制條例》42條，來龍去脈大家都非常清楚。

劉世芳認為，有人在濫用所謂「已經侵犯到」或「箝制到言論自由」的部分，「我倒是想請教一下，提出這樣論調的人他是不是反對警政署打擊犯罪」？劉世芳強調，小紅書並沒有在台灣落地，它並不遵守台灣的自由法治，還有相關的規範。

「就好像說如果有小偷到你家的時候，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，劉世芳認為，那就表示台灣是個沒有法治社會，「這樣怎麼會叫做是『箝制言論自由』呢？」

蘇巧慧則表示，台灣是一個民主國家，從來沒有禁止人民去上中國的任何網站，但台灣也是一個法治國家，所以政府的種種防詐騙的作為，其他的網路服務商都和政府一起合作，提供了反詐騙的合作方案。「唯獨小紅書，已讀不回，而且還違反了政府的15項資安規範，所以政府當然應該要有所作為來處理」。

