封小紅書為打詐？蔣萬安怒轟「民進黨變共產黨」 侯友宜要求中央給一致性標準

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

中央以打詐為由封鎖中國的社群平台小紅書，台北市長蔣萬安日前怒批民進黨「反中反到自己變成共產黨」，並要求中央提出其他社群平台的打詐成效。對此新北市長侯友宜今（10）日受訪時也直言，中央要有更嚴格、更一致性的標準來預防詐騙。

台北市長蔣萬安（左）怒批民進黨「反中反到自己變成共產黨」；新北市長侯友宜（右）受訪時也直言，中央要有更嚴格、更一致性的標準來預防詐騙。（圖／取自台北市府網站）

侯友宜今日上午受訪時指出，人民最關心的就是不要發生詐騙集團來騙人民財產，且在發生以後，要能夠立即有效的打詐，才能把財產收回來，這是人民最關心的。

侯友宜指出，打詐必須是大家一起合作，不需要牽扯到意識形態，唯有大家努力，把詐騙壓制下來，這才是人民之福；他也認為，要採取嚴格、一致性的標準，第一時間預防詐騙，別再讓人民受到傷害。

侯友宜重申，他一直在強調源頭的管理，不管數位發展部、金管會都要做好最重要的源頭管理，且在源頭管理一定要有公開、透明、一致性的機制，可以接受大家檢核。



