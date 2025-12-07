封小紅書言論不自由？劉世芳反嗆蔣萬安了

▲內政部長劉世芳說，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 內政部近日宣布封鎖小紅書，引爆民眾怒火，台北市長蔣萬安更嗆，行政院長卓榮泰現在是要用言論不自由，對付言論不自由嗎。對此，內政部長劉世芳今（7）日引「小偷」反嗆，有小偷到你家時，你跟他說「好，這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，那就表示台灣是沒有法治的社會，這樣子怎麼會叫箝制言論自由呢？

內政部宣布禁小紅書風波持續延燒，行政院長卓榮泰在專訪表示，小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由。台北市長蔣萬安則諷刺，「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？ 反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解也沒辦法接受」。

對此，劉世芳今天受訪時回應，第一，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，「我們內政部警政署刑事局所處分的是根據詐防條例的42條，來龍去脈大家都非常清楚」。

劉世芳說，但裡面有人濫用侵犯或牽制言論自由的部分，倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，反對警政署打擊犯罪？尤其是打擊詐欺犯罪，因為小紅書並沒有在台灣落地，並不遵守台灣自由法治和相關的規範。

劉世芳比喻，就好像有小偷到你家時，你跟他說「好，這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，那就表示台灣是沒有法治的社會，這樣子怎麼會叫箝制言論自由呢？

