封小紅書防詐挨轟雙標 劉世芳提「澳洲禁16歲以下用社群平台」：全球趨勢

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

內政部日前指小紅書涉多起詐騙案，但平台未配合司法，因此宣布封鎖1年，引起網友熱議。而北市長蔣萬安質疑則質疑是雙標，對於其他社群平台沒有明確打詐作為。對此，內政部長劉世芳今(10)日受訪強調是依法行政，打詐中心都有固定跟落地的4大平台協調防詐措施，並以澳洲規範16歲以下青少年不得使用科技社群平台為例，向在野喊話這是全球趨勢，不是只有打詐。

劉世芳表示，依照詐欺犯罪危害防制條例第42條，司法警察機關本就會針對不合規、不合法、不落地的科技平台，有限制接取與停止解析的必要，所以政府是依法行政。

對於LINE、臉書的打詐成效，劉世芳說明，行政院打詐中心都有固定跟在台落地的4大平台處理詐騙防治措施，若外界認為某些平台打詐做得不夠，政府也希望能蒐集更多意見納入協調和構通的範圍，讓它真正成為台灣可以監管的社群平台。

媒體追問是否希望在野配合打詐？劉世芳回應，澳洲今天通過全世界最嚴格的科技社群平台禁令，規範全澳洲16歲以下的小孩不得使用科技社群平台，「代表這是一個全球的趨勢，不是只有打詐而已」。

原始連結







