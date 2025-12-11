封小紅書、普發小橘書 鈕則勳揪出綠軍思維：請君入甕

內政部日前以不配合打詐為由，對大陸社群平台「小紅書」限流，暫定為期1年，持續引發各界議論；文化大學廣告系教授鈕則勳分析指出，詐騙與國安理由根本不是問題的核心，綠軍的思維很明顯，其中仍有「請君入甕」的策略考量，就是藍軍只要猛攻這個議題，抗中牌的操作便可以與1.25兆軍購沒有排入立法院程序委員會，與「小橘書」的議題搭配運作，強化抗中的能量。

談到小紅書遭封，鈕則勳10日在臉書發文指出，詐騙與國安理由根本不是問題的核心，綠軍的思維很明顯，包含第一，仍然是希望強化抗中牌的運用，特別是針對年輕族群，至少可阻絕他們藉平台接觸到對岸的正面資訊，綠軍就可以順勢進行認知作戰；第二，仍有「請君入甕」的策略考量，就是藍軍只要猛攻這個議題，抗中牌的操作便可以與1.25兆軍購沒有排入立法院程序委員會，與小橘書的議題搭配運作，強化抗中的能量。

廣告 廣告

鈕則勳指出，綠的算盤如此，藍軍究竟要如何破抗中牌，直切兩岸議題，就看主席鄭麗文與藍軍的智慧了！藍支持者正敲碗等著看呢，總不能每次碰到這種議題，就只有台北市長蔣萬安一個人往前衝，與綠營高層說對廝殺吧。

至於中央斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，被稱為「小橘書」，陸續普發至全國家戶。鈕則勳分析認為，政府推廣小橘書，希望能讓民眾在危機時可以了解自保的方法，這本無可厚非，但綠營推廣小橘書當然有更深層的策略脈絡，包含第一，呼應川普政府台灣要強化國防安全韌性的需求，作為幫美國牽制中共的灘頭堡，以利於軍購與日後訴求美國保護台灣的期待；第二，這樣的順從策略，總統賴清德當然希望藉此在日後的出訪過程中，能夠過境美國本土，來突顯台美關係堅如磐石，為自己連任加分。

第三，打抗中牌建構主場優勢、強化主流詮釋權，藍軍與政治人物如果攻擊質疑小橘書的必要性或是內容的話，除了限於被動之外，綠軍還容易貼他們賣台的標籤甚至抹紅。

【看原文連結】