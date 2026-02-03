封山硬闖還求救 中國人闖富士山惹怒全日本

封山雪季的富士山美景背後，卻頻傳違規闖入引發救難爭議。(圖/陳威臣)





封山還違規硬闖 富士山救難爭議延燒





然而今年的1月18日，卻發生一名中國年輕男子，闖入禁區企圖攀登富士山，卻遭難報警的事件，雖然男子最後由救難隊救助下山，但此事卻引發日本民眾的怒火，抨擊為何要違反規定，這種人幹嘛救他等言論，並認為以後再有這類不守規定的外國人遇難，一定要收費。

事實上，這起事件已非中國人不遵守日本的規定，擅闖冬季富士山了，而且每年都會發生遇難的狀況，甚至有人因此小命都沒了。更扯的是，2025年4月一名中國籍大學生偷爬封閉中的富士山，結果遇難報警，救難隊冒著生命危險將其救出脫困，沒想到隔天這傢伙又再度報警稱自己被困在富士山上。





為拿手機二度爬山 救難隊冒命惹民怨





救難人員秉持有難即救的理念，再次冒險上山救難，卻發現這位仁兄果真再度爬上富士山，目的只為了要去拿回自己遺忘在富士山上的手機，實在令人傻眼。但過沒多久，卻又發生兩名中國人再度闖入封閉中的富士山，其中一人還發生失溫的狀況，情況危急下救難隊只得上山尋人，但當事人卻自行下山，還稱自己以為富士山一整年都能爬。





過去也曾發生中國人偷爬富士山還直播，結果卻導致自己丟了小命，目前日本的有關當局，正緊盯著抖音等中國影音平台，原因是這幾年有不少中國網紅，為了博取流量而冒險闖入封閉中的富士山，結果反倒造成自身遭難，不但得要勞師動眾救難，還引發日本民眾的不滿。





甚至有中國網友在抖音上傳「封山雪季挑戰日本最高峰」的影片，分享雪季封山期間偷跑攻頂的秘訣，當中還出現無視禁止進入的告示牌、並從小路鑽過封閉登山道路鐵門等畫面，令人髮指。 由於不遵守規定的中國人太多，因此日本警方除了加強巡邏，並且增設中英文對照的警告標誌，富士山所在的地方政府，也開始研議擅闖者如果遭遇困難請求救援，將必須負擔出動救難隊的相關費用。





中國網紅雪季偷爬直播 日本擬祭救援收費





而不少民眾也表示，這些外國人惡意擅闖，卻屢屢以不知規定輕輕帶過，必須要由他們支付相關費用，並且增訂罰則以及罰金，才能遏止這些亂象的發生。只是對於毫無法治觀念的中國人來說，這些規定是否能讓他們放棄在雪季期間違規攀登富士山，滿腦都只想著要撈錢的中國直播主大概也不在意吧！