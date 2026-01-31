當中方認為台灣連基本防衛投入都無法形成共識，動武的風險評估自然會被下修，反而增加誤判與冒進的可能性。（資料照片）





2024年12月30日，中國解放軍實施「正義使命-2025」環台軍演，在台灣周邊海空域進行實彈射擊，明確展現對台軍事壓迫的升級態勢。同一時間，立法院內藍白立委卻第五度封殺金額高達1.25兆元的國防特別預算。這樣的政治場景不只是荒謬，更在關鍵時刻向北京、華府與東京釋放出高度危險的戰略訊號，讓台灣的安全處境陷入前所未有的被動。

這場軍演並非例行操作，而是自2022年裴洛西訪台以來規模與強度最高的一次。解放軍首度明確將演習目標指向「台獨分裂勢力與外部干涉勢力」，劃設5個演習區域，實際操演奪取綜合制權、要港要域封控與外線立體懾阻等科目，軍事意涵直指美日可能介入台海衝突的情境預演。當中國透過軍事行動製造壓力時，台灣立法院卻同步癱瘓強化防衛韌性的關鍵預算，這樣的時間重疊已不只是巧合，而是足以被外界解讀為戰略失誤。

更諷刺的是，這筆遭到封殺的預算，正是用來建構台灣面對中國軍力優勢時唯一可行的不對稱戰力。在兩岸軍力結構嚴重失衡的現實下，台灣不可能以傳統平台對抗中國的量體優勢，不對稱戰力才是能夠以小搏大的唯一選項。小型、機動、精準、致命、量多、分散的武器系統，是過去多位美國戰略學者與前參謀總長李喜明反覆強調的核心方向。當解放軍透過軍演示範其壓倒性軍力時，立法院卻阻斷台灣建立反制能力的制度工具，這樣的行為本質上等同自我削弱。

從地緣政治角度來看，台灣位處第一島鏈關鍵節點，是美國印太戰略中制衡中國擴張的核心支點。國防預算不只是內政議題，而是牽動整個區域安全架構的關鍵變數。藍白立委反覆阻擋國防特別預算，正在同時製造對外與對內的雙重戰略風險。

對外而言，美日對台安全承諾的可信度正受到動搖。美國國會與國防圈多次公開示警，指出台灣必須展現自我防衛的決心，才能合理化盟友承擔風險的政治成本。當台灣內部因政黨鬥爭而刪減國防預算84億元、凍結900億元時，傳遞給國際社會的訊息極其清楚，連台灣自己都不願意投資國防，又憑什麼要求盟友冒著與核武大國衝突的風險介入台海。

即使2025年度國防支出經廣義計算達GDP的3.32%，但若回到核心國防預算結構，台灣每名軍人的軍費投入約9.8萬美元，明顯低於南韓的12.2萬美元、日本的27.6萬美元與美國的71.7萬美元。面對中國每年超過3000億美元、全球排名第2的軍費規模，台灣卻仍在內部消耗，這樣的結構落差，很難不讓盟友重新評估介入台海的成本與風險。

日本多位領導人與戰略界人士已公開指出，台灣有事可能直接牽動日本存亡危機事態，但當日本觀察到台灣立法院在軍演當天封殺國防預算時，這樣的政治訊號勢必削弱其戰略判斷的信心。安全承諾從來不是單向給予，而是建立在共同承擔風險的基礎上。

對內而言，國防特別預算的延宕，正在讓台灣錯失戰力建構的關鍵時間窗。這筆1.25兆元預算原本規劃支應2026至2033年間的對美軍購與聯合研發，相關武器系統多屬長週期項目，從簽約、生產到交付往往需耗時數年。每一次審議被阻擋，都是在延後台灣形成有效嚇阻的時間點。

更嚴重的是，軍事現代化並非單一採購案，而是一個高度系統化的工程。武器裝備、人員訓練、後勤整備與作戰概念必須同步推進，任何一個環節被政治卡關，都會拖累整體防衛節奏。不對稱戰力尤其具有明確的時效性，台灣若要在對方渡海階段形成有效拒止，就必須在平時累積足夠數量與操作熟練度。這不是臨時抱佛腳能補救的能力。

李喜明所提出的整體防衛構想早已清楚指出，台灣的生存之道在於改變作戰思維，而非追逐昂貴的大型平台。不對稱戰力需要長時間穩定投入與持續演練，一再封殺預算，等同主動放棄這條唯一可行的戰略路徑。回顧2006年至2016年間的國防空窗期，台灣正是在政治干預與預算阻擋中，錯失了維持局部優勢的最後機會，如今歷史正以更高風險的形式重演。

從兩岸互動角度來看，立法院的這些行為正在為北京提供極具價值的認知作戰素材。中國長期擅長操作心理戰與統戰敘事，當台灣內部在國防議題上出現明顯裂痕，北京可以輕易包裝成台灣社會不願對抗、反戰情緒高漲，進而在國際輿論中強化「台灣問題屬於內部事務，外部不應介入」的論述。

同時，這也是北京測試台灣政治韌性的絕佳機會。軍事壓力的目的不僅在於威懾，更在於觀察對手的內部反應。是凝聚共識還是自我削弱，是加強防衛還是陷入內耗。藍白立委在軍演期間封殺國防預算，無疑向北京傳遞了一個極為危險的訊號，台灣內部可以被軍事壓力進一步撕裂。

這樣的觀察結果，勢必強化北京「以武促統」或「以武逼談」的戰略信心。當對方認為台灣連基本防衛投入都無法形成共識，動武的風險評估自然會被下修，反而增加誤判與冒進的可能性。

若將時間軸拉長來看，2024年以來藍白立委的多項作為已形成明確脈絡。訪中後推動有利北京的立法方向、削弱國安與國防機制、在關鍵時刻阻擋防衛預算，這些行為彼此呼應，已難以單純視為偶發的政黨競爭。當具高度權力影響力的政治人物，在中國軍演當天封殺國防預算，並曾自稱代表中央政府進行對外政治接觸，其行為是否涉及更深層的戰略風險，理應接受最嚴格的公共與司法檢視。

國際觀察者對此並不天真。美國、日本與歐洲多國在表達對台海和平關切的同時，也正在密切觀察台灣自身的防衛態度。支持不是無條件的，信任更不是憑空存在。當台灣在最需要展現戰略決心的時刻選擇自我削弱，國際社會對台灣的支持強度必然受到侵蝕。

國防預算從來不是單純的財政數字，而是國家意志的具體呈現。在解放軍持續加大對台軍事壓力、公開宣示加速作戰能力建構的背景下，任何削弱防衛的政治行為，都可能被解讀為可趁之機。藍白立委連續多次封殺國防特別預算，已經超出正常監督的範疇，而是在戰略層面製造高度風險。

這些行為同時向北京、華府、東京與台灣社會釋放錯誤訊號，讓對手誤判台灣的抵抗意志，也讓盟友質疑台灣是否值得承擔風險。歷史經驗早已證明，安全不是靠妥協換來，而是靠準備嚇阻。烏克蘭在2014年後痛定思痛，才得以在2022年抵抗全面侵略，台灣面對的威脅規模只會更大。

時間不會因為內鬥而停止，對手更不會因為軟弱而退讓。每一次預算延宕，都是在削弱台灣的戰略位置，也是在為對岸創造更多選項。歷史終將記錄這個時刻，記錄誰在關鍵時刻選擇捍衛國家安全，誰選擇了另一條更危險的道路。對岸在看，盟友在看，歷史在看，台灣人民也在看。

※作者為台灣新國策智庫諮詢委員／中台灣教授協會理事長／任教於台灣師範大學。