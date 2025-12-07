封殺小紅書惹怒年輕人？吳子嘉曝1數據示警：民進黨恐敗掉百萬選票

​內政部以涉及詐騙案件1706件、財損超過2億元為由，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間為1年，引發各界議論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目《董事長開講》痛批，民進黨政府此舉是「搞死年輕人」，他也示警，對於小紅書的封殺政策可能會流失年輕族群民調支持度，選戰恐「敗掉百萬選票」。

​以打詐為藉口封鎖小紅書。吳子嘉回應表示，若持續這樣做下去，賴清德的年輕支持度不會提高。吳子嘉認為，打擊小紅書這件事是因為內政部長劉世芳沒有想到選舉層面的考量。他形容劉世芳是政治教官，只想到報復，封殺小紅書就等於搞死台灣年輕人。

吳子嘉強調，全台有超過300萬人愛用小紅書，大多數是年輕人，他們多是為了搞美妝、美甲、美髮等，「沒有意識形態的」、「很多小孩子靠此賺錢」，政府封鎖小紅書「愚蠢到爆」，這樣做會直接衝擊執政黨選情，引發政治反彈，導致民進黨流失百萬年輕選票，賴清德的青年支持度將因此下滑。

針對政府的執法標準，吳子嘉質疑，禁令是「選擇性打壓」，臉書的詐騙案件數與金額遠高於小紅書千倍，政府卻未採取相同措施。他認為，封鎖小紅書並非基於防詐考量，而是出於意識形態，意圖限制人民的思想自由，並將矛頭指向內政部長劉世芳，決策缺乏選舉層面的考量，看他能在此政治壓力下撐多久。



