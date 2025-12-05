封殺小紅書惹怒這群人？郭正亮嗆恐痛失選票

▲在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台小紅書，被政府以打詐及資安為由，發布暫定1年的網際網路停止解析及限制接取命令。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，前立委郭正亮直言，台灣有300萬人用小紅書，綠營惹怒他們，恐掉幾十萬票，而且很多內容轉載來、轉載去，政府以為YouTube上就沒有？

郭正亮昨在《亮話天下》中痛批，綠營禁止小紅書，是不是認為能讓部分年輕人不要被中國app影響，正面效益大於負面？如果這樣想，真的是有夠笨的。

郭正亮說，根據他親身的經驗，他一天上網的時間至少12小時，真的是專業網紅，而他發現在YouTube和其他社群平台上，很多內容是會轉載來、轉載去的，你以為YouTube上就沒有嗎？講白了，YouTube更嚴重。

郭正亮指出，中國重要的電視台都有在台灣設YouTube頻道，所有的節目都有，是擋不住的。民眾那種對於資訊的尋求，台灣這種地方，什麼資訊會找不到？在台灣有300萬人使用小紅書，而且小紅書大部分都在講生活的趣味，這些人大部分對政治是沒有興趣的，綠營搞不好惹怒了他們，到時候搞不好少了幾十萬票，不要認為這個不可能。

