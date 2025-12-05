封殺小紅書惹怒2大族群 他酸：民進黨有種就封這2個平台

民進黨以打詐為由封殺小紅書1年，引發軒然大波。（示意圖：shutterstock／達志）

內政部以打詐為由封殺大陸社群APP《小紅書》1年，行政院長卓榮泰更放話，若無改善將會永久封禁，引發軒然大波。對此核能流言終結者狀辦人黃士修就點出，小紅書只是政府拿來殺雞儆猴，掩蓋高市早苗議題沒得炒作的結果，更嗆民進黨有膽就砍抖音跟微信。

黃士修在臉書發文表示，內政部用詐騙太多、沒有設立法律代表為由封殺小紅書，但小紅書詐騙一年金額為2億多元，臉書一天就超過了，所以第一個理由不成立。他表示，臉書有在台設立分公司，可是沒在處理詐騙，反而亂鎖正常帳號，推特（X）沒有設立在台分公司，只有廣告代理，Telegram連廣告代理都沒有，因此第二個理由也不成立。

黃士修說，小紅書官方政策禁止談論政治，為何要動，怪就怪姓「紅」吧，她表示從陸配事件即可看出，劉世芳沒把自己當部長，而是急於為黨戰鬥的政治打手，幕僚八成也一時腦衝跟上，殊不知上面談的都是美妝、穿搭、旅遊，過幾天就會知道，他們得罪的是一大票年輕人和女性族群，而且是對政治無感的。「日本高市這題沒得玩了，找個小紅書殺雞儆猴」。

黃士修酸，民進黨不會認錯，因此很大機率會裝死下去，喊話「有膽就進一步砍抖音和微信嘛，別讓大家笑你孬種」。

不少網友也留言同意：「政府說的好像FB有在處理詐騙一樣」、「禁止小紅書最不爽的不是藍白也不是綠，而是30歲以下對政治無感的年輕人，就跟前幾年拜登想封殺抖音一樣」、「小紅書上面的健身食譜還有手作的影片超豐富，而且用戶討論也都很活絡，下面不會有什麼沒營養的廣告推文，禁小紅書真的有病，去抓fb的詐騙好嗎」、「建議先禁掏寶，讓黑熊部隊的求生包斷供」、「罪名：黨不能利用」、「小紅書沒再用所以禁我沒差，但我不爽的是，綠是用雙標跟意識型態在做事，而且溫水煮青蛙，這次不說話以後絕對變本加厲繼續搞下去」、「我是同意禁小紅書，但至少找個好一點的理由...」。

