封殺小紅書惹怒2大族群 他酸：民進黨有種就封這2個平台
內政部以打詐為由封殺大陸社群APP《小紅書》1年，行政院長卓榮泰更放話，若無改善將會永久封禁，引發軒然大波。對此核能流言終結者狀辦人黃士修就點出，小紅書只是政府拿來殺雞儆猴，掩蓋高市早苗議題沒得炒作的結果，更嗆民進黨有膽就砍抖音跟微信。
黃士修在臉書發文表示，內政部用詐騙太多、沒有設立法律代表為由封殺小紅書，但小紅書詐騙一年金額為2億多元，臉書一天就超過了，所以第一個理由不成立。他表示，臉書有在台設立分公司，可是沒在處理詐騙，反而亂鎖正常帳號，推特（X）沒有設立在台分公司，只有廣告代理，Telegram連廣告代理都沒有，因此第二個理由也不成立。
黃士修說，小紅書官方政策禁止談論政治，為何要動，怪就怪姓「紅」吧，她表示從陸配事件即可看出，劉世芳沒把自己當部長，而是急於為黨戰鬥的政治打手，幕僚八成也一時腦衝跟上，殊不知上面談的都是美妝、穿搭、旅遊，過幾天就會知道，他們得罪的是一大票年輕人和女性族群，而且是對政治無感的。「日本高市這題沒得玩了，找個小紅書殺雞儆猴」。
黃士修酸，民進黨不會認錯，因此很大機率會裝死下去，喊話「有膽就進一步砍抖音和微信嘛，別讓大家笑你孬種」。
不少網友也留言同意：「政府說的好像FB有在處理詐騙一樣」、「禁止小紅書最不爽的不是藍白也不是綠，而是30歲以下對政治無感的年輕人，就跟前幾年拜登想封殺抖音一樣」、「小紅書上面的健身食譜還有手作的影片超豐富，而且用戶討論也都很活絡，下面不會有什麼沒營養的廣告推文，禁小紅書真的有病，去抓fb的詐騙好嗎」、「建議先禁掏寶，讓黑熊部隊的求生包斷供」、「罪名：黨不能利用」、「小紅書沒再用所以禁我沒差，但我不爽的是，綠是用雙標跟意識型態在做事，而且溫水煮青蛙，這次不說話以後絕對變本加厲繼續搞下去」、「我是同意禁小紅書，但至少找個好一點的理由...」。
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 17 小時前 ・ 73
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 94
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 12 小時前 ・ 53
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 36
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 15 小時前 ・ 6
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 97
翻唱《沒出息》爆紅！ 林吟蔚體檢竟發現「卵子沙漠」35歲急凍卵
林吟蔚自《超級偶像》出道，演歌雙棲的她，最近登上《聚焦2.0》，分享爸爸安迪因病離世前的飲食習慣。而隨著年齡增長，她也開始正視自身健康狀況，檢查竟發現自己是「卵子沙漠」，於是下定決心做出凍卵決定。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 10 小時前 ・ 3
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 175
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」
導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 10
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 55
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
炎亞綸才宣布進軍泰國開唱！突宣布延期、開放退票「真實原因曝光」
炎亞綸日前在生日會送上驚喜，推出全新專輯《Ikigai》，並宣布在12月20日要飛往泰國曼谷當地開唱，是他首次在泰國舉辦演唱會，4日卻突然宣布延期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 29
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
詐騙最多不是小紅書！社群詐騙冠軍是它 官方數據曝光
內政部以詐騙猖獗為由，宣布封鎖在台灣擁有超過300萬用戶的小紅書APP一年，消息一出引發網友熱議。對此，就有網友翻出過往的統計資料，事實上涉嫌詐騙的社群平台最多的是Facebook，統計的圓餅圖小紅書甚至沒有在上面。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 23
封小紅書卻不封臉書？醫狠酸「瑪利亞之牆」
[NOWnews今日新聞]中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 101
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話