封殺小紅書惹火年輕人！300萬用戶炸鍋 他稱：賴清德下月民調「一定崩」

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在網路節目《董事長開講》中直言，內政部此時祭出重手，等同「直接動到年輕人的命」，勢必對賴清德的年輕選票造成重大衝擊。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 內政部以小紅書涉及逾 1,700 件詐騙、財損突破 2 億元為由，對該 APP 祭出為期一年的「網際網路停止解析及限制接取」措施，估計全台約 300 萬使用者受到影響。禁令宣布後引發熱議，不少輿論聚焦此舉是否會衝擊總統賴清德的年輕族群支持度。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在網路節目《董事長開講》中直言，內政部此時祭出重手，等同「直接動到年輕人的命」，勢必對賴清德的年輕選票造成重大衝擊。他批評內政部長劉世芳「完全沒想到選舉面」，形容她是「政治教官，只想到報復」，認為此決策與近期中共可能發動「聯合利劍-C」軍演的情勢高度相關。

解放軍最近突然部署100多艘艦艇在台海周邊，疑似將有大動作。 圖 : 翻攝自 X

吳子嘉指出，根據美麗島電子報 11 月國政民調，20 至 29 歲受訪者中認同「兩岸同屬一中」的比例，甚至高於 30 至 49 歲族群。他提到，有網友懷疑民進黨是否認為年輕人受中國影音平台影響太深，因此「以打詐為名封鎖小紅書」。對此他回應：「如果照這樣搞下去，年輕支持度不會提高，只會一直掉。」

他更大膽預測，封鎖小紅書只是「數位主權」的第一步，後續政府還會有更多措施，但「越搞越難看」，最終只會把年輕票越推越遠。「網路世界都是年輕人，小紅書只是第一步，後面還有。等下個月民調出來，就知道年輕人都跑光了。」他強調，若劉世芳能「撐過一個月」不退縮，他就服氣，但賴清德支持度會因此必然下滑。

針對輿論質疑與反彈，總統府發言人郭雅慧回應，內政部已在第一時間向國人說明，決策是基於平台無法配合追查詐騙、資安檢測也不合格。她表示總統府「尊重並支持」內政部的決定。

