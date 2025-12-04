「封殺小紅書，但不敢動臉書？」 網友質疑賴政府：反詐變反中國？

（圖／PIXABAY）





「小紅書」APP被國安檢測「15項指標0合格」、一年內爆出1,706件詐欺案件、害台灣民眾損失逾2.4億元，卻仍拒絕配合法令、也不願接受台灣司法管轄。內政部宣布依法啟動「詐欺犯罪防制緊急事件」措施，對小紅書下達停用令一年，並點名國際平台應全面下架其廣告，呼籲國人立即停止使用，以免落入網購詐騙陷阱。臉書粉專「政客爽」質疑，按照封鎖小紅書的邏輯，那臉書要不要即日起也封鎖？

PTT鄉民痛罵，「停掉小紅書，但不敢動臉書？」、「臉書在台灣有辦公室，但詐騙也沒少」、「青鳥:會用小紅書的本來就不會投民進黨」、「要就乾脆臉書line都比照辦理」、「標準要一致吧，臉書詐騙金額比小紅書更多」、「臉書美國的，賴皮舔都來不及了」。

政客爽指出，據天下雜誌今年的報導「台灣平均每天被騙4億台幣，七成財損都來自臉書」臉書一天等於小紅書一年在台被詐的財損。而今年更有台灣民間反詐騙協會協助八位被害者集體向臉書提告求償，因為被詐欺金額高達5837萬5898元。當然，賴政府說因為小紅書依法提出具體改善作為沒有反應、無法依法調取必要資料。

政客爽表示，按照這個邏輯，賴政府是不是也在護航中共防火長城的行徑呢？那老共是不是也可以用「無法納管」的理由合理化封鎖所有境外網站？那全世界的APP只要有詐騙案，然後不鳥我國政府要求改善的，通通封鎖？

政客爽酸，恭喜台灣進入「綠共防火長城」的偉大新時代，必定在賴總書記的領導下實現人人愛看小菊書的偉業。

