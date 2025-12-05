封殺小紅書 假反詐真鎖國 網路柏林圍牆



(記者張廷玉台北報導)內政部昨(4)日根據刑事局「打詐儀錶板」統計，認定小紅書APP涉入1706件詐騙案件，將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。國黨民團今(5)上午召開記者會嚴肅指出，根據刑事局「打詐儀錶板」顯示，台灣人去年被騙了500億元，絕大多數的「假投資詐騙」，小紅書連前三名都排不進去，封鎖小紅書的目的，只有赤裸裸地意識形態，自稱民主國家，卻築起網路柏林圍牆。



國民黨團具體要求民進黨政府，立刻撤回擾民又無效的封網命令，不要讓台灣淪為國際笑柄。請內政部比照辦理，如果要封小紅書，就請同樣標準封鎖詐騙最多的臉書和Google，否則就是雙標，同時要求劉世芳部長為打詐不力，向國人道歉，負起政治責任。



首席副書記長林沛祥指出，內政部次長馬士元大張旗鼓宣布，為了打詐要封鎖「小紅書」一年，這根本是一場低級作秀，不但凸顯執政無能，而且把台灣人民當成笨蛋。林沛祥說，民進黨政府根本是「抓小放大」，柿子挑軟的吃，內政部說小紅書兩年騙了2億多，所以要封鎖。但根據刑事局「打詐儀錶板」顯示，台灣人去年被騙500億元，絕大多數「假投資詐騙」是發生在哪裡？是在臉書Facebook？ Google？ 還是在LINE？刑事局「打詐儀錶板」公開的數據顯示，光是臉書一個禮拜就有5800件詐騙通報，小紅書連前三名都排不進去，結果呢？民進黨敢封鎖臉書嗎？



林沛祥指出，面對美國人的臉書，民進黨政府只敢「喝咖啡」、「呼籲配合」，但面對沒有政治後台的小紅書，就拿出大刀要封鎖。林沛祥認為，這不是打詐，這是欺善怕惡，這是選擇性執法，民進黨根本不在乎民眾被臉書騙走的幾百億，只在乎能不能搞意識形態鬥爭。



林沛祥表示，現在連國中生都知道，下載一個VPN，或者把DNS 改一下，不用一分鐘就能「翻牆」了，中國有「網路長城」，結果現在民進黨政府也要在台灣蓋一座「綠色長城」？民進黨政府擋不住專業詐騙集團，卻擋住那些想看美妝教學的小女生，是想找旅遊資訊的大學生，是想做點小生意的網拍賣家，這是在懲罰守法的台灣人，強迫大家去學怎麼「翻牆」？這就是你們口口聲聲說的「民主自由」嗎？



林沛祥認為，民進黨政府禁小紅書，是行政權的無限擴張，是警總復辟，內政部今天可以用「防詐」的名義封鎖小紅書，明天是不是就可以用同樣的理由封鎖 PTT？後天是不是可以封鎖批評政府的論壇？只要行政機關自己說「這是緊急事件」，就可以繞過法院，直接讓一個平台消失，這不是獨裁政府才有的作為嗎？



國民黨團具體要求民進黨政府，立刻撤回這個擾民又無效的封網命令，不要讓台灣淪為國際笑柄。請內政部比照辦理，如果敢封小紅書，就請同樣標準封鎖詐騙最多的臉書和 Google，否則就是雙標。請劉世芳部長為打詐不力道歉負責出來面對。



藍委葛如鈞沉痛表示，12月5日是全台灣宅宅的國殤日，也是台灣民主蒙羞的日子，數千萬網友一早的問候語不是「早安」，而是「你翻牆了嗎？」，12月5日將被歷史紀錄為「台灣網友翻牆大逃亡日」，兩岸網友甚至自嘲說，沒想到兩岸最一致的事情就是網友都必須學會「搭梯子」。



以前台灣的網友都是在自由的網路世界裡，歡迎對岸翻牆出來的網友，沒有想到有一天台灣的網友還必須向對岸的網友請教搭梯子翻牆的方法，什麼時候開始，兩岸網友的處境變得相似了？民進黨嘴上說不要，怎麼身體卻誠實的開始向對岸的作法靠攏呢？一個在iOS 有2300萬人評分、在Google商店有1000萬次以上下載量的APP，民進黨政府怎麼敢說禁用就禁用？



葛如鈞說，內政部政務次長馬士元指稱「小紅書APP」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發生1,706件詐騙案，財損2億4,768萬餘元，因此宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書一年。實際檢視政府統計數據，涉詐廣告來源平台前5名為FB、IG、Threads、抖音及Google。



過去七天的詐騙通報案件，疑似詐騙訊息總數近1萬1千則，詐騙媒介比率以臉書將近5千8百則最多，其次是Threads約2千4百則，Instagram有1千2百則，Meta Msg與Meta廣告聯播各逾8百則，LINE有199則，TikTok有71則，Google有45則，小紅書甚至沒有出現在政府的網路詐騙通報查詢網上。



而今年1月至10月底，警方針對假投資廣告要求業者下架做出的行政處分，Meta（FB、IG）共7萬2512件、占97.4％，Google（YT）1935件、占2.6％，其中，Meta在4、5月各被裁罰一次共1,600萬元，涉詐嚴重性遠高於小紅書，如果政府要依涉詐嚴重性來下架，那為什麼FB、IG都還可以正常使用？民進黨政府要不要出來說清楚講明白？



葛如鈞甚至提到，今天早上數發部的「打詐通查網」，不知道是不是賴政府作賊心虛，居然出動「數發布」想蒙上全台灣2千3百萬民眾的眼睛，先把打詐通查網的統計數據查詢給關閉了。葛如鈞說，數發部光是本部一年就拿民眾納稅錢30億預算，結果不做資安宣導、不做資安聯防，只會叫民眾把APP卸載就不會被詐騙，數發部每年3、40億，難道民眾是花錢來讓你當賴清德總統的遮羞布嗎？



葛如鈞呼籲賴清德總統，不要看見紅字就反，如果把小紅書改成小綠書，是不是只要顏色對了，一切就好談？最近政府假打詐之名行侵害人權的事情層出不窮，金融帳號被無故封鎖、數位平台帳號被莫名其妙下架，民眾對於政府的忍耐已經到達極限，捍衛人權、保障言論自由是普世價值，請賴清德政府不要將自己打詐無能的成本，通通轉嫁到民眾頭上，顢頇無能又侵害人權的政府，才是大家最想下架的對象！



副書記長許宇甄表示，昨天內政部大動作召開記者會，宣布對大陸社交平台小紅書」祭出所謂「網際網路停止解析及限制接取」命令，封鎖期長達一年。這代表台灣正式進入了「數位戒嚴」的時代！這代表民進黨政府，為了意識形態，為了箝制言論，到了不擇手段、把人民當作思想罪犯在防範的地步！



許宇甄說，內政部聲稱小紅書去年至今發生1706件詐騙案，財損兩億四千多萬元。但讓我們翻開警政署165打詐儀錶板的真實數據，各位就會發現其中的荒謬與雙標。許宇甄還提到，知名交友軟體《Tinder》，同樣是外國公司，同樣沒有在台灣落地設立分公司或法律代表人，根據警政署自己的資料，Tinder發生的詐騙案件數比小紅書還要多！甚至還有單一個案，一位民眾就被騙了234萬餘元！請問內政部，Tinder有沒有法律代表人？



許宇甄請問劉世芳部長，為什麼不封鎖Tinder？你們有沒有發函要求Tinder改善？如果狀況一樣，為什麼Tinder可以繼續用，小紅書就要被封鎖？這不是針對性，什麼才是針對性？根據統計，涉詐廣告來源的前五名，Facebook（Meta）和Google就佔了絕大多數！



此外，Meta旗下的臉書、IG，詐騙廣告佔整體97.4%，光是行政處分就高達七萬多件。結果呢？政府對Meta只是罰款了事，罰個一千多萬元，對這家國際巨擘來說根本九牛一毛。



許宇甄指出，對於詐騙案佔97%的平台，民進黨政府只敢罰款，對於詐騙佔比微乎其微的小紅書，卻直接動用「帝王條款」直接封網！這不是柿子挑軟的吃嗎？這不是典型的雙重標準嗎？



許宇甄認為，民進黨政府之所以敢封鎖小紅書，真正的原因只有一個，意識形態至上！所有的「防詐」、「國安」的說辭，都只是掩飾用意識形態治理的說詞。因此，許宇甄要求內政部立即撤回這項荒謬的命令，不要把台灣帶回那個我們好不容易才擺脫的戒嚴時代。不要讓台灣在國際上，成為一個「自稱民主，卻築起「網路柏林圍牆」的笑話！