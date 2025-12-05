封殺小紅書1年 卓榮泰：若不提改善「考慮直接斷掉」

政府以打詐為由宣布禁用小紅書APP一年，讓台北市長蔣萬安開酸「還能稱是不翻牆民主嗎」。行政院長卓榮泰今（5）日接受專訪時，再度說明政府立場，若是小紅書再不理會，恐將「直接斷掉」。

小紅書被禁 蔣萬安：要對台灣民主.年輕人有信心

小紅書因不肯在台灣設置法律代表人，導致發生詐騙事件時，政府無法取得資料，偵辦受阻，且兩年內涉入1706件詐騙案，造成國人近2.5億財損，15項資安檢測也全數不合格，讓中央下重手封鎖1年。

廣告 廣告

不過小紅書在台有超過300萬用戶，政府封殺讓國民黨立委質疑，中國有「網路長城」，如今台灣也要蓋一座「綠色長城」嗎？

蔣萬安也暗酸，「我認為要對台灣的民主、對台灣的年輕人有信心，這樣做我們還能稱是『不翻牆的民主嗎』？」

政府態度強硬 卓揆：傷害言論自由不能接受

卓榮泰今天上節目說明，「小紅書是完全不理會政府，對它要求做任何的行為。中國是一個高度言論不自由的地方，他們放任這種不自由的言論，來傷害我們的言論自由，政府是不能接受。」

節目中主持人詢問，若小紅書持續不理會該如何因應，卓榮泰回答，「那可能就直接斷掉」。

卓揆也親自證實，另一個號稱對台有「回應」的抖音將是下個嚴查對象，「（抖音）它有回應，但是要改善，只是回應而不改善，結果是一樣的，我們也不能容忍。」

而未來小紅書若要在台落地，得先向經濟部申請，還必須經由投審會和陸委會審核中資狀況，如果業別屬於網路廣告電商平台，主管機關就是數發部，交友、網銀APP則分別由內政部和金管會管轄。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

財劃法覆議遭否決 卓揆轟藍白「鴕鳥心態」：政院沒有必須執行的壓力

政府打詐禁用小紅書1年 蔣萬安：還能稱是不翻牆的民主嗎？

內政部令小紅書暫封鎖1年網哀號「要翻牆了」 劉世芳強調依法行政