封殺日旅失效？中國客喊「政治與我無關」照飛 小粉紅氣：是演員

日本首相高市早苗近日在國會談及，一旦台灣遭到武力侵犯，「台灣有事，就是日本有事！」，相關表態立刻惹得中國跳腳，儘管北京強烈抗議，高市仍未撤回說法。中國隨後以行動回擊，呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」，還同步祭出禁止日本水產品進口的措施。近來更傳出約有 50 萬名中國旅客前往日本的機票被取消，但仍有不少中國民眾選擇照常出行，甚至受訪時直言「政治的事與我無關」。相關畫面播回中國後，陸網掀起爭議，不少人怒嗆「根本是日本媒體找的假中國人」。

日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本有事」的強硬立場，引發中國強烈不滿，專家表示此舉踩破北京的4條紅線。（合成圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）









高市早苗的「台灣有事」說法指出，若中國對台採取軍事行動，可能構成「存立危機事態」，意即日本的安全受到威脅，屆時日本可依《安全保障相關法》動用集體自衛權。此番言論讓中國當局不滿，中方除發布旅遊警示外，近日更傳出已取消約 50 萬張赴日機票。





近年全球遊客赴日旅遊大增，外國遊客帶來的觀光公害也頻傳，今年1月中國春節長假期間，大批中國遊客湧入日本，京都、東京河口湖都人滿為患。（圖／翻攝自X）





不過，《朝日新聞》記者15日上午在上海浦東機場實地觀察，仍看到飛往日本的航班櫃檯前大排長龍。記者隨機訪問了數組準備登機的旅客，詢問他們為何在外交部警告後仍堅持赴日旅遊。一對帶著孩子的 30 多歲夫妻表示，他們知道政府的警告，但「不打算改變計畫」。被問原因時僅回：「對政治沒興趣。」另名剛畢業的女大學生也直言，「我有看到新聞，但那是政治問題，和我無關。」她說自己常出國旅遊，從沒遇過歧視，反而覺得日本治安良好、旅遊體驗佳，「就算能退票，我也不會改變」。









採訪畫面在微博曝光後，許多中國網友氣炸，痛批：「這些受訪者百分百是『演員』！」。（圖／翻攝自微博）





其他日本媒體也在街頭採訪到中國遊客，對方笑說「日本挺安全的」，面對中方公告，他甚至回：「那就忽略吧，國與國的事交給政治人物處理。」也有旅客補充，「目前沒遇到什麼令人不安的狀況，日本人都很友好」，「我不在乎政府的呼籲，日本真的很安全。」

不過這些採訪畫面在微博曝光後，許多中國網友氣炸，痛批：「這些受訪者百分百是『演員』！」、「真的中國人怎麼可能對著日本鏡頭這樣講話？」也有網友附和：「就算真有中國遊客，也不會在日本媒體前講那樣的話」、「看手機品牌就知道，不是中國常見款」、「說不定是日本人裝的中國人」、「整個畫面都太假了」。









