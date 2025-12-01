封殺日本歌手？中外交部避回答遭自家人嗆翻

▲濱崎步在社群上PO出多張演出和謝幕的照片，文中感謝中日團隊們，表示：「這是我最難忘的演出之一。」（圖／濱崎步IG ＠a.you）

[NOWnews今日新聞] 中日關係近來高度緊張，許多日本藝人演出遭取消，歌手大槻真希在上海演唱被強行中止、帶離舞臺，濱崎步演出也被取消，獨自在舞臺上唱完整場演出。中國外交部被問及相關問題時，甩鍋給演出主辦方，引發中國網友砲轟：「經典踢皮球」、「敢做不敢認？」

中國外交部今（1日）舉行例行記者會，對於接連有日本歌手接連被中斷、取消演唱會，發言人林劍回應，「對於這些社會性商業性活動的具體操作情況和原因，建議你向中方的主辦方瞭解」。

但在社群平台「微博」下，不少中國網友都不爽，留言砲轟：「轉移矛盾呢」、「老傳統了，經典踢皮球」、「契約精神都沒有」、「敢做不敢認？」「格局太小」「所以讓別人自己演完了一場演出嗎，這是人幹的事」、「要敢做敢當，不要即當又立」、「用這些不入流的招數確實挺小氣的」、「演唱會的批文批准了，還取消信義何在」。

日本歌手大槻真希28日在上海參加「萬代南夢宮嘉年華2025」活動，正在演唱動畫「航海王」（ONE PIECE）歌曲時，舞台突然陷入黑暗、麥克風和音樂同時被切，演唱被強行中止，她大槻也被工作人員帶離舞台。

濱崎步原定29日在上海舉辦2025亞洲巡迴演唱會上海場，在開唱前一日遭通知緊急取消，她獨自一人在沒有觀眾的舞台上，帶著舞團唱完全場，並在社群公布表演照片。

此外，日本爵士鋼琴家上原廣美的音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」的上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，全部因「不可抗力因素」取消。

▲中國近期取消多場日本歌手演出及演唱會，中國外交部僅回應應該詢問主辦方，反遭中國網友在相關新聞下留言開嗆。（圖／翻攝自微博）

