即時中心／黃于庭報導

近年越來越多台灣藝人赴中發展，不僅唱和所謂「一中原則」，轉發中共官媒統戰貼文，更發表自身「祖籍」之言論，表態「效忠」引起台灣社會巨大不滿。對此，文化部長李遠回應，「親中」是個假議題，不過台灣藝人不能在中國發表任何「武統台灣」言論。

昨（10）日立法院教育文化委員會，李遠進行「公廣集團的營運管理與預算績效」專題報告並備詢。國民黨立委葛如鈞說道，許多台灣藝人發表自身祖籍，被認為有「親中」之嫌，他也進一步詢問李遠父親祖籍。對此，李遠回應，他的父親1945年來台，祖籍為中國福建省，其為「中國人」，並稱親中為「假議題」，文化部歡迎台灣藝人去中國發展。

廣告 廣告

至於台灣藝人於中國發表言論，文化部是否有隱形紅線？李遠則表示，根據《兩岸人民條例》規範，台灣藝人不能於中國宣揚「武統台灣」，不過經調查，目前無人有此言論。

而由文化部所轄的公廣集團，是否會拒絕與所謂「親中藝人」合作？公共電視台、中央通訊社、客家電視台代表均表示，不會因此有特殊考量或不同待遇。

原文出處：快新聞／封殺舔共藝人？赴中吸金竟喊「祖籍」 李遠表態了：不得發表1言論

更多民視新聞報導

四叉貓社群「脆」被制裁！曬照「遭Ban掉」真相曝

反對陳玉珍「助理費除罪化」提案！近3百名國會助理連署 週五立院大門集結

駐馬紹爾新大使上任！網讚官方照像明星「帥到以為是AI」

