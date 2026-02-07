封殺軍購案…國民黨還要谷立言傳話美議員 蔣萬安：立院要實質審查

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨10度在立法院程序委員會封殺國防特別條例，連付委審查都不讓，引起美國不分黨派國會議員關切。但在國民黨副主席蕭旭岑6日大酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已」之後，國民黨今（7）日又發聲，要谷立言如實向美方轉達，不要被民進黨政府誤導。對此，台北市長蔣萬安稍早強調，民主社會「立法院要實質審查」。

藍白擋軍購遭到美國不分黨派參議員關注，包括美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）重話直言，對於台灣的在野黨大幅刪減國防預算感到很失望。但，蕭旭岑昨天卻在接受專訪時大嗆，美方政客對台灣內政說三道四，還大酸，不要說是民眾，就連一般黨內同志，也不見得知道放話罵在野黨那些美國參議員是何方神聖，「對不起他們只是議員而已欸，谷立言他在美國國務院體系，他只是比科長大一點而已欸，他搞不好連司長都還不是」。

廣告 廣告

蕭旭岑又自豪說，「對不起欸，今天我到大陸去，國台辦主任宋濤是部長級欸，我見到王滬寧主席（中國政協主席）他是正國級欸」，在台灣卻被比司長小的官員每天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？

而國民黨今天還稱，谷立言非常瞭解，軍購特別條例預算審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，「請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導」。

蔣萬安今天下午出席台北年貨大街後華地走街活動，會前被媒體問到，怎麼看黨中央要谷立言回去轉達國民黨對軍購的立場？蔣萬安稱，之前就表達過了，他支持厚植國防實力，「當然我們也是民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關」。

針對台美關稅有望在月中簽訂，蔣萬安也說，大家都期待中央能有清楚完整的說明，除了降低對產業的衝擊，也要確保勞工朋友以及中小企業的權益。

更多三立新聞網報導

方文山蔣萬安春聯挨轟！政大教授「點出多項缺失」狠酸：沒讀書

買年貨也能拚圓夢！北市「來台北有購嗨」消費200元抽千萬

台北燈節主視覺是泡泡瑪特！吳欣岱轟蔣萬安：別把市民當提款機

安鼠之亂！漢他病毒奪命 蔣萬安：已啟動地毯式清消、大掃除戴口罩手套

